Carlos Watson: 'Vamos a tener que leer muy bien el tipo de arbitraje que vamos a tener'

Ante Pachuca

El técnico del Deportivo Saprissa, Carlos Watson, aseguró que tienen una estrategia definida para controlar al Pachuca en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, que se realizará este martes en suelo mexicano.

Watson dejó claro que están esperando la recuperación de Fabrizio Ronchetti y Anderson Leite, por lo que no tienen definido el 11 que saldrá a la cancha. Además, le pondrán mucho cuidado a la labor arbitral.

¿Cómo podría describir los 90 minutos de mañana?

Es un partido que será jugado al tope, quiere decir que es un partido jugado con la máxima concentración, a eso nos referimos con el tema de la intensidad. El equipo va a tener que mantenerse junto siempre en ataque y defensa. Vamos a procurar dejar muy pocos espacios como es normal en todos estos juegos. Buscaremos tener control sobre sus piezas claves a ver si podemos hacerlos jugar de otra forma. Irving Lozano no debe incidir en el juego sino podríamos tener problemas. Ellos pensarán que Colindres no debería tener espacios para maniobrar. Va a ser un partido cerrado, duro, sin muchos espacios y vamos a tener que leer muy bien el tipo de arbitraje que vamos a tener, qué concede y qué no va a conceder

¿Qué tal está la cancha del Pachuca?

El césped está en buenas condiciones, no es la mejor, pero está muy bien. Hace frío, podriamos decir que estamos a unos 16 grados. Me parece un buen campo con un clima agradable, parecido a lo de Tibás. Esperamos un estadio lleno, apoyo total y absoluto hacia el equipo rival. Esperamos iniciar el partido manejándolo con el balón, quitándole ritmo, tratando de desesperar y poder contraatacar con mucha velocidad. La tenencía del balón va a dictar cómo se va a jugar el partido.

¿Tiene definido el 11 para enfrentar a Pachuca?

El 11 del Saprissa es difícil, usted ve que Leite y Ronchetti están expuestos a una prueba a ver qué tal responden. Decisiones tomadas en cuanto a los 11 no tenemos. Los partidos del fútbol mexicano suelen ser de mucha intensidad, con ida y vuelta, nosotros tenemos que controlar esa situación. Vamos a enfrentar un equipo que tiene una muy buena contra, trataremos de controlar esa contra y dominar el centro del campo. Esperamos que las circusntancias las manejemos nosotros.

¿Qué opina de que varios costarricenses viajaron a ver al equipo a México?

A los que han podido venir y a todos los que nos van a seguir en Costa Rica les decimos que sus buenas vibraciones se sienten, eso nos va a ayudar muchísimo. Siempre agradecido con el apoyo que nos dan, la afición de Saprissa es factor y vamos a dar nuestro máximo esfuerzo.

