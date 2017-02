Carlos Watson: ‘Ganamos con algunas consecuencias’’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

1 ¿Cuál es la situación de Joseph Mora y Anderson Leite?

–Mora no viaja, Leite no sé. El médico tiene que verlo primero y ellos van a ser cautos hasta mañana (hoy), que se tomará la decisión.

2 ¿Ha sido muy difícil no tener descanso?

–Ha sido sumamente difícil para nosotros, los rivales están en semana larga y se preparan bien. Nosotros tuvimos alta competencia el martes, nos está cobrando una factura altísima. Se está optando por correr y correr, que es bueno, pero de repente nos estamos resintiendo. Hemos ganado tres puntos ante un equipo difícil, que está apremiado en la tabla y que nos tiene la medida.

3 ¿Cómo manejar este trajín de partidos?

–Hacer todo lo que está a nuestro alcance para recuperar a los jugadores, el rigor de la competencia es así. No sé si me entenderán, los que compiten a nivel lo sabrán, con un partido como el que tenemos el martes es difícil abstenerse, no hay forma de abstenerse y decir que vamos a jugarle a San Carlos y olvidarnos del Pachuca. Dichosamente ganamos hoy (ayer) con algunas consecuencias, pero vamos a ver qué hacemos, hacer un análisis y ver qué equipo paramos el martes.

4 ¿Cómo se parará la S ante el Pachuca?

–Conocemos perfectamente cómo es el rival, las circunstancias en que vamos a competir, el entorno lo tenemos muy claro. Creemos poder manejarlo y a partir del diagnóstico de Leite, tomaremos decisiones.

5 ¿Cuál será el ataque en México?

–Muchas de las decisiones que yo pudiera tomar depende de lo de Leite, porque estamos hablando de que Ulises tendría que ir más atrás o jugar por afuera. Ya teniendo el equilibrio, lo básico atrás, en el medio y arriba, vamos apostar por el balón a muerte.











