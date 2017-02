Carlos Watson: ‘Sabemos que podemos ganarles’

¿Los sorprendió el Pachuca con el planteamiento?

Teníamos muy claro la capacidad de contraataque que ellos tienen, son sumamente veloces por los costados y era una primera tarea neutralizar esa contra. En cuanto al manejo del balón quedé satisfecho, hablamos en la semana de tener el balón, lo que pasa es que ellos también manejan ese propósito y lo hacen bien. Siento que ha sido intenso, la idea era no tomar contras y no desconcentrarnos atrás. Tenemos muy claro lo que podría suceder en el partido de allá y cómo plantearlo.

¿Les afectó no tener un nueve natural?

Lo del punta, Colindres tenía una misión y la cumplió. Leite había dado su esfuerzo, pasamos a Ulíses al medio tiempo y Colindres pasó a su posición natural donde creíamos que mano a mano podía ganar. Lo intentó y lo hizo bien, pero lo del nueve fue eso que queríamos, un trabajo especial con Colindres y el lapso que ha estado en esa posición nos ha ayudado.

¿Qué sabor le deja este empate?

Por supuesto que queríamos ganar. Ustedes saben que maximizamos las condiciones de estos equipos. A Lozano con su habilidad y velocidad lo controlamos. No hay una sola razón que diga que tenemos que ir allá a entregarles el balón y quedarnos atrás.

¿Angulo jugó al 100% y Fabrizio Ronchetti podrá estar para la vuelta?

Angulo estuvo bastante bien, cuando estaba agotado lo sacamos, no le vimos una señal de lesión. Lo de Fabrizio no sé si va a estar, hay que verlo el fin de semana, pero no sé si estará.

¿Siente que mereció más Saprissa?

Ha sido un muy buen partido, lo importante es que mis jugadores se midieran con ellos. Es un buen equipo, pero estamos ahí, podemos ganarles dependiendo de nosotros, está en nuestras manos. No depende de nadie. Sabemos que allá pueden atacar más y pueden adelantar más su defensa.

¿Vio la jugada de penal contra Joseph Mora?

Desde donde esoy es muy difícil para mí verlo, le soy muy sincero.

¿Considera que Pachuca dio el 100%?

Podrían dar más, pero nosotros también. Aunque no lo queríamos así, ellos encontraron espacios, allá ellos nos pueden dejar espacios.

¿Tuvo dudas del planteamiento que puso en la cancha?

Solamente me faltó decirles dos o tres jugadores de la alineación, lo que pasa es que cuando hay dudas no me gusta decir quién va a jugar, pues después llega la alineación y no están. Cuando tengo una decisión definida la digo. Si habían dudas de cómo reaccionaban en el entrenamiento, les dije que lo de Ronchetti era muy difícil.











