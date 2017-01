Carlos Watson: ‘Planteamos algo que rápidamente se vino abajo’

Marca a presión

¿Le afectó a Saprissa las ausencias de jugadores clave?

Hay que solucionar con lo que está a nuestro alcance; los que no están, no están. No voy a lamentarme porque faltó tal, todos pertenecen al Saprissa. Lo que planteamos hoy (domingo) no lo puedo valorar porque muy temprano nos quedamos con un jugador menos. Hubo mucho sacrificio a partir de quedarnos con diez.

¿Qué análisis hace del debut de Yostin Salinas?

¿Cómo lo voy a analizar si solo jugó un minuto? No sé, no puedo hacerlo.

Me refiero a la expulsión. ¿De alguna forma la ansiedad le pasó factura al debutar?

Absolutamente pienso que no. Hay un tema al que ustedes quieren llegar y no voy a ir ahí. Allá la conciencia de cada uno.

En el esquema inicial de Saprissa, la mayoría de jugadores tenía perfil defensivo y no hubo alguien que tomara el control de la pelota, ¿por qué?

Es que no puedo valorar lo que hemos planteado. Nosotros hemos tenido problemas en este tipo de canchas. Planteamos algo que rápidamente se vino abajo. Es muy difícil decir algo o valorarlo por las circunstancias que se presentaron.

¿Qué tan atípico ha sido el comienzo del torneo para ustedes ante los llamados de jugadores a la Selección?

Es atípico y nada más. No vengo aquí a quejarme, insisto, veo una magnífica oportunidad para los demás.

¿Qué criterio tiene de algunos de los jugadores que seguramente irán a la banca cuando se incorporen los titulares?

Tuvimos mucha entrega, no tuvimos el balón, pero el esquema, y espero decirlo por última vez, cuesta mucho valorarlo porque muy tempranito han tenido que sacrificarse mucho.

¿Cuánta necesidad tiene Saprissa de defensas centrales?

Insisto, no voy a lamentarme de absolutamente nada, estamos bien de marcadores centrales.

¿Por qué no generó ocasiones de gol ni tuvo el balón?

Parece que no me han entendido, es muy difícil valorar el esquema porque nos quedamos con diez hombres muy rápido y no pudimos tener la posesión.











Comparta este artículo Deportes Carlos Watson: ‘Planteamos algo que rápidamente se vino abajo’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Carlos Watson: ‘Planteamos algo que rápidamente se vino abajo’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.