Carlos Watson: ‘Lamento mucho lo que se vio’

1 ¿Qué le dejó el partido?

–Fue un juego intenso, como siempre son los Herediano-Saprissa. Lo último fue lo que se vio, no tengo que decir mucho. Simple y sencillamente les digo que en el camerino mío no se habla de agredir a ningún rival. Lamento lo que se dio, no es buen espectáculo para nuestra juventud.

2 ¿Qué análisis hace de los jóvenes que fueron los primeros en salir?

–Villegas lo estaba haciendo bien, pero fue amonestado y optamos por sacarlo. Hay jugadores que saben manejar la amarilla. Lo de Hadden, el partido se puso muy difícil y optamos por buscar un punta.

3 Los goles de Herediano fueron errores de Myrie y la afición salió muy molesta.

–En el gol de Jairo se nota claramente que Dave se agacha, él escuchó algo, sería irracional que siendo su fuerte el juego aéreo, él se agachara. Él es un jugador que nos ayuda mucho y todo el año nos ha salvado como marcador central. Él cuenta con mi apoyo.

4 ¿Qué corregirá para el juego contra Santos?

–Vamos a irnos tranquilos para la casa, analizaremos el partido, veremos las deficiencias y tomaremos decisiones.











