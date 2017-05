Fútbol Nacional

Carlos Watson sobre Johnny Chaves: 'No me da pena decirlo, robo algunas cosas que su equipo hace'

Deportes Carlos Watson sobre Johnny Chaves: 'No me da pena decirlo, robo algunas cosas que su equipo hace'

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, alabó el proceso del entrenador Johnny Chaves en el Santos de Guápiles.

En criterio de Watson, Chaves ha formado un gran equipo y por ese motivo es el líder de la cuadrangular del Verano 2017.

¿Qué criterio le merece lo sucedido luego del partido entre Saprissa y Herediano?

Es un momento para que pensemos y recapacitemos todos. Todo lo que se diga incide en el pensamiento de la afición. Todo lo que hacemos acá tiene que ver con juventud. Aquí todos hemos fallado, yo fallé, Herediano falló. Los mensajes previos al partido, todo lo que se dice y se habla antes del partido incide. Yo no me siento bien, más que fue en mi casa; hay que tener mucho cuidado con qué mensajes se mandan sobre este tipo de partidos.

¿Qué opinión tiene usted de Johnny Chaves?

Cuando pongo los videos con cuaderno en mano, aprendo muchas cosas. No me da ninguna pena decirlo, yo le robo algunas cosas que veo que su equipo hace y veo que puedo aplicarle al mío. Me da mucho gusto que los cuatro técnicos de la cuadrangular seamos costarricenses. Todos los que están en esta fase por algo es, así que para mí sería un honor poder vencerlo este miércoles, a sabiendas del buen equipo que él ha hecho y en particular ganarle a él.

¿Cuánto ha trabajado la parte mental y de concentración?

Nosotros teníamos 15 días de actividad constante antes del partido ante Herediano, dimos el domingo libre, ayer volvieron y no hemos hablado temas del último partido, más allá de cosas que han salido bien o mal y ser autocríticos.

¿Qué análisis hace de que el club tenga tres partidos sin ganar?

Usted recordará que en Liberia vimos a los juveniles incorporados hace poco a la Primera División y les hemos dado ritmo a los que normalmente no lo tenían. No hemos tenido un buen partido en Limón y el sábado hicimos un buen juego con altibajos y quiero reiterar que hoy se hará un análisis al respecto, de tal manera que eliminemos los defectos que tenemos. Sí, el cometido es mejorar día a día.

¿Regresará Julio Cascante a la alineación?

Siempre les he dicho, lo tengo bien claro, Julio va a jugar si supera en entrenamiento de hoy.

¿Qué conclusión saca del Santos?

Los he analizado bien, he visto los partidos, me senté a detener las jugadas que han hecho y llegaron mucho a lo que piensa el técnico y quieren los jugadores. Son un buen equipo, como todos de la cuadrangular, por algo estamos en esta fase. Tienen buenas individualidades, nos vamos a preparar muy bien. A mí me gusta enfrentar a buenos equipos y entre más obligado estoy, mejoro. Me da mucho gusto enfrentar a un gran equipo.

¿La curva de rendimiento de jugadores en nuestro torneo puede tener fases? ¿Cree que le pase a su equipo?

No, hemos tenido cosas positivas, somos capaces de luchar sin ningún problema. Ustedes no han visto a un jugador salir contracturado del campo o muy fatigado en la cancha. Hemos jugado en Limón con una temperatura muy alta y corrimos. Hemos tenido un problema colectivo, algunos han hablado de la defensa, si tuviese que hacer una crítica individual, la haré. En el tema de la curva de rendimiento estamos bien.

Saprissa genera muchas ocasiones de gol. ¿Por qué no tiene a un jugador en el top de goleo?

Nos planteamos para ir al frente, el ideal es tocar el área y perder el balón con un remate. Se me enseñó que un buen equipo pierde el balón al frente estando arriba. Si tocamos el área, se dice que algo estamos haciendo bien para llegar hasta ahí. Usted habla del gol, pero queremos llegar por ahí y hacer goles. Tenemos gente muy capaz; que hayan hecho muchos o pocos, es circunstancial. Esperamos que en los momentos clave aparezcan estas opciones.

¿Quién será el penalero número uno, Marvin Angulo o Jordan Smith?

Desde que tuve la oportunidad de jugar fútbol, normalmente hay dos capaces de cobrar bien, pero en el momento del penal, que se comuniquen a ver quién se siente mejor para cobrarlo.

¿Cómo evalúa la temporada de Jordan Smith?

En el camerino siempre hablamos de las habilidades de él. Desde que llegó, un colega de ustedes me preguntó por él y yo dije que ojalá me hiciera la pregunta luego porque yo iba a ponderar a Jordan como los mejores del equipo y así ha sido. He confiado absolutamente en las cualidades de él. Solo una reunión tuve con él para llamarle la atención sobre algunas cosas y él lo entendió y se curó el tema, una sola vez. Fue una reunión de unas 20 repeticiones sobre algo que la gente lo criticaba por eso, que ahora ustedes han visto que ha mejorado. Es bueno en el mano a mano y en defensa. Me permite, aunque a algunos de ustedes no les guste, utilizar al quizás el mejor jugador de Saprissa, Heiner Mora, que si tengo un problema por algún problema lo puedo poner (en otros puestos).

"En diciembre perdimos a toda la estructura defensiva y de repente Adrián Chévez es nuevo, está aprendiendo, está entrando al camerino, el marcador central tiene que ser un líder del equipo y tengo ese problema. Chévez tiene que estar en los entrenamientos, tiene que ganar y perder hasta que se consolide, en eso está Julio Cascante y Jaikel Medina. Heiner cumple un rol fundamental en mi equipo, me salva y me ayuda, más allá que piensen que lo estoy manoseando. Al llegar Jordan, Heiner me salva por todo lado, por eso estamos en la final, seguro".











