Carlos Restrepo enfrentará a su discípulo: Johnny Chaves

El técnico Johnny Chaves enfrentará a un viejo conocido en la final de la Liga Concacaf, cuando al frente del Santos de Guápiles se mida con el Olimpia de Honduras, dirigido por el colombiano Carlos Piscis Restrepo.

La serie por el cetro se llevará a cabo entre el 17 y 27 octubre y el vencedor accederá a la ronda principal de la Concachampions. Santos dejó en el camino al Árabe Unido de Panamá y los catrachos al Chorrillo, también canalero.

Chaves coincidió como asistente de Restrepo en la campaña 2002-2005, en el Municipal Pérez Zeledón, cuando el campeonato se dividía en dos torneos, pero solo había un campeón nacional.

Bajo el mando del Piscis Restrepo, los Guerreros de Sur derrotaron en la final del Torneo de Apertura del 2005 al Saprissa, tras igualar en San Isidro de El General y ganar en el Estadio Ricardo Saprissa 0-1, con anotación de Pablo Nassar.

Para Restrepo era su primera incursión en el fútbol costarricense, mientras que Chaves también hacía sus primeras armas en el conjunto generaleño.

"Me fui a estudiar a Holanda por un año y cuando regresé, Restrepo aún era el técnico y me quedé como su asistente. No cabe duda que es un buen entrenador y logramos cosas importantes con Pérez Zeledón. Ganamos el Apertura 2005, aunque en aquella oportunidad no equivalía al campeonato. Posteriormente perdimos la final nacional con Alajuelense y quedamos subcampeones nacionales", recordó Chaves.

Posteriormente, en la campaña 2007 Restrepo se vinculó a Brujas, luego pasó a Alajuelense, Liberia Mía y Puntarenas -donde alcanzó otro subcampeonato en 2009- antes de viajar al Olimpia de Honduras en 2010, con el que salió campeón. Volvió al Pérez en 2011 y del 2012 al 2017 estuvo vinculado a la Selección Sub-20 de su natal Colombia, antes de retornar al conjunto hondureño.

Mientras tanto, Chaves se quedó en Pérez Zeledón y más tarde dirigió a Cartaginés, San Carlos, Universidad de Costa Rica y finalmente al Santos, con el cual clasificó a la Concacaf.

Sobre el conjunto albo, Chaves comentó que es un buen equipo, pero es claro que le sorprendió el 1-7 con que el Olimpia derrotó al Plaza Amador como visitante y prácticamente sentenció la serie.

"Después del 0-1 los panameños se lanzaron al ataque y dejaron espacios, lo cual aprovechó el Olimpia. Ellos no solo son Carlo Costly (está lesionado). En cambio contra el Alianza de El Salvador, en la fase anterior, cuando los salvadoreños le tocaron la pelota por el lado derecho, los hizo ver mal", agregó Chaves al analizar a los olimpistas.