Carlos Restrepo sobre Johnny Chaves: 'Enfrentarlo no solo como el técnico sino como el amigo'

El técnico colombiano Carlos Restrepo, que dirige al Olimpia de Honduras, asegura que la final de la Liga Concacaf ante el Santos de Guápiles no tiene un claro favorito, pues son los dos equipos que han hecho mejor las cosas.

Restrepo comentó que su relación con el estratega del Santos de Guápiles es muy buena y que le ayudó mucho en su etapa al frente del Municipal Pérez Zeledón.

¿Cómo analiza la final ante el Santos de Guápiles?

La verdad llegan dos equipos que han hecho un buen recorrido en estas llaves centroamericanas, con muchos argumentos. Tanto Santos como Olimpia pasaron rivales importantes, demostraron ser equipos organizados, bien complementados y es una llave que la siento fuerte porque conozco a este grupo, que viene ya de tiempo atrás de las manos del profe Johnny Chaves. Es un hombre estudioso, es un hombre capaz y de seguro va a ser un rival de mucho cuidado, nosotros entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo grande si queremos ganar esta final.

¿Qué le parece enfrentarse a don Johnny Chaves?

Johnny es un hombre estudioso, lo tuve en Pérez Zeledón como asistente en 2002, 2003 y 2004, paralelamente él hacía sus estudios en Holanda. Un hombre muy bien conceptuado que siento que maneja bastante el fútbol moderno. Compartimos los mejores momentos en Pérez Zeledón, donde el equipo llegó a lograr siempre en instancias finales y en el 2004 la posibilidad de un título que todavía se tiene muy presente para la institución.

"Hay muchos recuerdos, me ayudó bastante con el trabajo y me alegró mucho ver que después se quedó con Pérez Zeledón, que fue haciendo una carrera y que se ha venido preparando y creo que este tipo de momentos los merece, llegar a una final con un equipo que históricamente no ha sido de instancias finales a nivel internacional da un plus, es una ganacia y espero el momento de enfrentarlo no solo como el técnico sino como el amigo, simplemente entender que el fútbol nos va a encontrar en estos dos juegos y que ojalá sean buenos partidos".

¿Ya ha podido analizar al Santos de Guápiles?

Yo creo que a Santos le hemos mirado varios juegos, indudablemente que hay que seguir hasta el último momento si uno quiere montar una estrategia hacia el juego, hay que analizarlo hasta el final, para ver la gente que llega y los jugadores más regulares en cuanto a participaciones, el estado actual de algunos jugadores, la condición de local y visitante.

"A groso modo, me parece un equipo muy ordenado, que respeta mucho la pelota porque tiene un buen manejo y tiene muchos argumentos en la parte futbolística, por eso fue pasando las series y demostró que en condición de visitante puede sumar, por eso siento que es un buen rival".

¿Es favorito el Olimpia en esta final?

Yo he respondido un poquito de ese tema y me parece que hablar de favoritismo no es sano, no es bueno. Uno siempre tiene que tener en cuenta la actualidad de los equipos y creo que Santos tiene una muy buena actualidad. Nosotros hemos ido tomando un ritmo, llevamos muy poco tiempo con el equipo, pienso que el profe Johnny tiene más tiempo con el Santos, más posibilidades de su trabajo. Yo veo una llave muy disputada.

¿Cómo ha manejado lo apretado del calendario por estar en este torneo?

La verdad para nosotros ha sido muy duro, si analizas la liga de Honduras nos ha costado, no hemos podido sumar de manera paralela. Hemos querido alternar el grupo y hacer alguna rotación, pero no ha sido fácil y algo que también es difícil es el manejo del clima en Centroamericana, salir de algunas humedades relativas muy altas, la recuperación del jugador es muy difícil, eso siempre ha pesado bastante y esperamos tomar regularidad, jugar esta final y en liga poder mejorar un porquito más.

¿Cúanto les puede afectar que no haya aficionados en el primer juego de la final?

Nosotros seguimos con la sanción, está establecido que no vamos a tener afición en el primer juego, como nos pasó en la semifinal. Olimpia tiene que cumplir ese castigo y nosotros manejando con los jugadores el tema mental, no es agradable para un equipo como Olimpia que tiene una gran afición en el país sentirse de esta manera.

¿Podrán contar con Carlo Costly para la final?

Vamos a mirar bien, él va haciendo una recuperación, a hoy es difícil decir si Carlo va a lograr estar, por el tiempo que se dio inicialmente nosotros confiamos que sí, por el intéres que él tiene y que puedar estar en la final.

¿Ha recibido alguna oferta para regresar al fútbol de Costa Rica?

Si he tenido los contactos para regresar, en algún momento seguro Dios nos pone por allá, eso son cosas de decisiones y momentos del fútbol, a veces uno está activo y no puede moverse, pero siempre ha habido una afinidad con el país, con la gente, con la dirigencia, con algunos clubes y uno no sabe en qué momento pueda tomar una decisión en ese sentido.

¿Qué clubes lo han buscado?

No es bueno especular (entre risas), han existido posibilidades y no sé en qué momento pueda estar por allá nuevamente.