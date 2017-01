Carlos Watson apuesta por posesión de balón ante la UCR con Keven Alemán y Mariano Torres

Fútbol Nacional

Álvaro Saborío y Anderson Leite todavía no pueden jugar

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El Saprissa regresará este domingo a escena a las 5 p. m. frente a la UCR, con otra versión en su once estelar.

El técnico Carlos Watson reveló este miércoles que volverá a las raíces del equipo y echará mano a jugadores como Mariano Torres y Keven Alemán.

"Alemán se está preparando intensamente y regresa Torres, eso nos permite volver a nuestro esquema habitual, que consiste en un hombre que tenga el balón en el centro y otro que se maneja más por fuera tratando de hacer lo que normalmente hace Marvin Angulo. Con ellos dos en condiciones podría volver a un sistema similar", contó el entrenador.

Waston confesó que regresará a la línea de cuatro en defensa, al mismo tiempo que anunció la baja de Julio Cascante por lesión. El zaguero estaría disponible hasta la fecha cuatro del certamen, que será el domingo 22 de enero, cuando visite al Cartaginés.

Los cuatro hombres en la zona baja podrían ser Jordan Smith, Dave Myrie, Roy Miller y Joseph Mora.

Otro tema que recalcó el timonel fue que el plantel tiene pensado jugar con dos delanteros: "Quiero decirles que ya lo estamos trabajando y si me convence jugaremos con dos al frente de ataque".

Sobre la alta competencia en el grupo en todas las líneas, el entrenador afirmó que se meterá "en problemas", pero es un tema de "toma de decisiones", algo que se incrementa con la llegada de Álvaro Saborío.

"Yo entiendo claramente que voy a tener problemas, hoy hablamos de la competitividad que Saborío trae al grupo, eso hará que todos mejoren, no solo los puntas", contó el timonel.

Y agregó: "Tengo muy claro que si juega Ronchetti y Saborío me van a preguntar por Blackburn y ya estoy preparado para eso. Y cuando ponga a Blackburn y Porras me preguntarán que por qué no jugó Ronchetti, pero trataré de convencerlos hasta donde pueda que tomé una buena decisión".

Tanto Saborío como el brasileño Anderson Leite aún no pueden debutar con el Saprissa. Leite realiza el trámite para obtener el permiso de trabajo respectivo, mientras que el atacante nacional se encuentra a la espera del pase internacional y de ponerse a tono físicamente.











Comparta este artículo Deportes Carlos Watson apuesta por posesión de balón ante la UCR con Keven Alemán y Mariano Torres Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Carlos Watson apuesta por posesión de balón ante la UCR con Keven Alemán y Mariano Torres Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.