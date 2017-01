Daniel Cambronero afronta su última oportunidad en Herediano

Portero empezó como titular

Las primeras fechas del Torneo de Verano 2017 son trascendentales para el arquero del Herediano Daniel Cambronero, quien podría estar a las puertas de su última oportunidad para afianzarse en el Herediano.

El meta florense careció de ritmo en los últimos dos torneos, por lo que necesita demostrar que mantiene el nivel alto que tuvo años atrás, sobre todo ahora que solo le quedan seis meses de contrato con el Team.

Con el llamado de Leonel Moreira a la Selección Nacional para afrontar la Copa Uncaf, y la salida de Adrián De Lemos al Cartaginés, Cambronero empezó el campeonato como titular, algo que no sucedía desde el Verano 2015, cuando el técnico florense era Mauricio Wright.

“Realmente me siento muy contento de tener participación. Me siento feliz de comenzar con un triunfo y estar dentro de la cancha para ayudar al grupo”, comentó Cambronero.

Entre el Invierno 2015, Verano 2016, Invierno 2016 y Verano 2017, Cambronero solo ha sido titular en tres partidos de campeonato nacional y pasó un certamen completo sin actuar.

Para el guardameta, la situación no ha sido sencilla, ya que en su momento formó parte de la Selección Nacional, e incluso fue al Mundial Brasil 2014.

“No es fácil estar fuera. Durante toda mi carrera he sido muy profesional y siempre he querido estar jugando y tuve un año muy difícil, pues casi no pude jugar, pero lo asimilé de una forma tranquila, porque tenía que entregarme más”, resaltó el portero.

Respaldo. El cuerpo técnico del Herediano considera que Cambronero tiene todas las condiciones para ser titular, pero depende de él demostrarlo en la cancha.

Además, el timonel Hernán Medford les dijo a sus futbolistas que ante la ausencia de los seleccionados, quienes jueguen bien se ganarán un cupo en el once.

“Un arquero que juegue bien estos cuatro partidos (en que no estarán los seleccionados), que el equipo gane y que el equipo se sienta cómodo con él, difícilmente se va a cambiar. Es competencia y trabajo.

”Si Cambronero lo hace bien, Leonel Moreira tendrá que esperar cuando regrese. No depende de Leo o Hernán, depende de Cambronero”, explicó Mauricio Solís, asistente técnico.

Esto es una motivación extra para el mundialista de Brasil.

“Es bueno saber que el cuerpo técnico fomenta la competencia sana y leal al darnos la oportunidad de jugar. Nos da más confianza para jugar y saber que podemos luchar por un puesto y buscar esa continuidad que todos queremos”, añadió Cambronero.

Como el portero florense termina su contrato con el subcampeón nacional en mayo, una buena actuación le permitiría optar por una renovación.

“Ese es un tema que le corresponde a la institución. Yo estoy tranquilo esforzándome para que sea lo mejor para mí y para mi familia, y espero ganarme esa renovación”, explicó el portero.











