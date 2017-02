Calendario del Torneo de Verano se hizo pensando en Selección Nacional y Concacaf

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Cuando se creó el nuevo formato del certamen, los presidentes de clubes coincidieron en la necesidad de desarrollar una fase final más atractiva y con espacio para la Tricolor.

Sin embargo, este inicio de torneo ha generado críticas de parte de los técnicos, ya que consideran que hay muy poco chance para trabajar y fortalecer los conceptos tácticos, debido a la seguidilla de partidos entre domingo y miércoles.

El estratega José Giacone afirma que este formato no favorece al espectáculo, ya que al programar las jornadas así, hay poca oportunidad para que los futbolistas descansen.

Del mismo modo, los aficionados se saturan de tantos compromisos, debido a que sus equipos juegan casi siempre dos veces a la semana.

El dirigente de Herediano, Orlando Moreira, afirma que cuando revisaron la calendarización se hacía imposible dar más semanas largas.

En ese momento se valoró como prioridad abrir un espacio para los trabajos de la Sele y la participación de los equipos en la Concachampions .

“Aunque el entrenador diga que no está de acuerdo, no había otras fechas para jugar. Es miércoles o es miércoles. No hay tantas jornadas disponibles como se requieren, si se le quiere dar campo a los otros aspectos que también son importantes”, recalcó el dirigente florense.

En el pasado, los clubes con participación en la Liga de Campeones de la Concacaf se quejaban de lo estrecho del campeonato, y del poco margen de maniobra que tenían para prepararse de cara a estos juegos.

Además de la polémica en la programación, este formato de torneo premia al equipo que clasifique en primer lugar, ya que avanzará directo a la final.

Los otros tres equipos clasificados, junto al que concluyó de primero, disputan una cuadrangular para determinar cuál es el otro finalista.

En caso de que el club que finalizó primero en la tabla general de la fase regular gane la cuadrangular, automáticamente se dejará el título nacional.