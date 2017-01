Saprissa y Santos, los únicos que iniciarán morosos el campeonato

Tienen deudas con la Caja

Saprissa y Santos de Guápiles son los únicos equipos de la Primera División que se mantienen morosos ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), informó la entidad este viernes.

Según un reporte enviado a La Nación, el equipo guapileño tiene una deuda de ¢251,9 millones, mientras los morados deben ¢159 millones.

Pese a mantener esos montos pendientes, Saprissa y Santos podrán jugar en el Torneo de Verano porque demostraron que llevan un proceso de arreglo de pago.

Incluso, el presidente tibaseño, Juan Carlos Rojas, dijo días atrás que su club está al día.

"Saprissa está totalmente al día con las cuotas ordinarias y ese monto obedece al convenio de la planilla extraordinaria de 1.200 millones (de Administración anterior), la cual está en etapas finales del arreglo. Esperamos que el arreglo quede en enero, y al estar tratarse de una planilla adicional y estar al día en lasordinarias, no corremos riesgo para el arranque del torneo", explicó Rojas.

Pese a esa posición, Patricia Alcazar, jefa de atención a patronos de la Caja, insistió en que el argumento de clubes como la S, no es válido ya que es obligación de todo patrono cumplir con sus obligaciones independientemente del curso.

"Es una posición que no sabemos de dónde la sacan, en realidad el que tiene deuda con la Caja, tiene deuda. Así le deba un cinco, es deuda. No sé por qué argumentan que por tratarse de periodos pasados están al día cuando no es así", expresó.

Por su parte, cuatro equipos saldaron sus deudas este viernes. Cartaginés canceló ¢29,7 millones, UCR ¢7,4 millones, Belén ¢4,8 millones y Liberia ¢296.000.

También están al día Herediano, Limón, Carmelita, Pérez Zeledón y Alajuelense. Mientras que San Carlos aparece en cero debido a que el cobro está en proceso judicial con medida cautelar incluida.

Según la programación de la Unafut, el campeonato nacional se iniciará este fin con los juegos: el sábado, Alajuelense-Santos ( 6 p.m.) y el domingo los restantes cinco: UCR-Carmelita (1:30 p.m.), Cartaginés-Limón (1:30 p. m.), Liberia-Belén (2 p. m.), San Carlos-Saprissa (4 p. m.) y Herediano-Pérez Zeledón (6:15 p. m.).