Benito Floro: 'Sé lo que estamos haciendo, lo que queremos'

El técnico de Alajuelense, Benito Floro, destacó el segundo tiempo que realizó su equipo ante el Santos de Guápiles, en el empate 2-2 de este domingo en el Morera Soto.

El español también hizo hincapié en las mejoras que deben hacer sus jugadores, pero se muestra seguro de que están por buen camino.

Del balance de los tres primeros juegos de la temporada (Grecia, Olimpia y Santos), ¿se podría decir que es lo que esperaba de la Liga?

El balance no lo suelo hacer a tan corto tiempo. Sé lo que estamos haciendo, lo que queremos. Sé los problemas que estamos teniendo y sé las ganas de corregirlos. Sé también que hay cosas que están por encima de lo que simplemente se ve, es decir... por ejemplo, hoy enfrentamos a un equipo realmente bueno, que viene participando en las cuadrangulares, con un entrenador que cada día arma un equipo más fuerte y que lleva cinco días de preparación, cuando nosotros hemos debido pasar del avión prácticamente a jugar y aun así en la segunda mitad el equipo respondió para remontar una situación un poquito difícil en la parte mental, porque hemos cometido los fallos típicos en la primera mitad y en consecuencia no hemos tenido en ese momento la soltura de hacer las cosas bien, pero afortunadamente en la segunda mitad lo hicieron y en consecuencia eso es un punto muy positivo para enfrentar el partido ante Olimpia.

Calificó el juego ante Olimpia como un buen marcador (2-0), ¿para usted hoy es excelente entonces?

Yo creo que el resultado que se dio fue afortunado para ellos (Santos), que son un buen equipo indudablemente, pero no es un resultado imposible de mejorar o superar y mucho más después de esta segunda mitad, donde lo más típico es que el futbolista o el equipo que se venga abajo acaba perdiendo por más. Ellos no solo han encontrado el empate sino que han tenido opción de ganarlo con mérito. Entonces eso es un enganche positivo para ellos y debe serlo también para la afición, porque indudablemente sentir el apoyo de la afición detrás te obliga mucho más y te hace más positivo tu estado de ánimo.

¿Cuál justificación daría usted como técnico de que se traigan jugadores de Trinidad, Santa Lucía y Colombia pero no se explore la liga menor? ¿No hay un jugador mejor en la cantera o el mercado nacional que estos extranjeros?

Estamos en rueda de prensa del partido, no de perspectivas de contrataciones, entonces cuidando como siempre la cantera al máximo y si se tomó la decisión en la comisión deportiva es porque creemos en ese futbolista como creemos en los demás.

¿Qué le faltó al equipo hoy?

Le pasó un poco lo habitual, que no acaban de concentrarse mucho en la recuperación del balón y en el marcaje, anticipándose. De hecho si ve, los goles son producto de eso, sobre todo el segundo, un saque de banda que viene precedido de una falta, que no se está atento a marcar bien a los que van a recibir. Ya ellos lo saben que hay que girar rápidamente. Los cuatro últimos goles recibidos vienen de falta de concentración y hay que corregirlo pero rápido.

¿Cómo toma que la afición se metiera con Iván Luquetta, incluso silbándolo?

Es normal... La afición, por grupos o en general, está viendo un partido y conceptúa lo que está bien o lo que no está bien, entonces su decisión es de silbar o aplaudir cualquier acción o movimiento porque es lo que se ha dado con un futbolista, entrenador o quien sea es absolutamente respetable, porque el fútbol es para que vengan, disfruten o se enfaden si las cosas no son como son. Indudablemente les tengo que decir que tengan paciencia con él, no solo con él, con jugadores jóvenes porque es el mejor camino de alcanzar un nivel bueno. El chaval tiene condiciones pero está en una posición que ahora mismo tendría que estar ocupando Andrés (Salvatierra). Pero es un chico que tiene posibilidades realmente buenas y en los partidos anteriores lo ha hecho mas o menos bien y creemos en él porque tiene condiciones físicas, técnicas, tácticas, es un excelente chico y un excelente profesional.

La afición también gritó "fuera Floro". ¿Pide también paciencia para usted?

Yo tengo la paciencia necesaria para confiar en las cosas que hay que mejorar y trabajar positivamente con mis jugadores e intentar cada día dar un paso más hacia adelante, individual y colectivamente, no tengo duda.

Hoy José Luis Cordero jugó muy bien. ¿El equipo está dependiendo de jugadores como él y Jonathan McDonald?

Es su opinión, la respeto. No tengo que reclamar a los futbolistas nada públicamente, si le tengo que reclamar a alquien se lo digo personalmente. Lo demás que se comente o se diga, no puedo interferir en ello. Mis futbolistas saben que doy la cara por ellos y delante de ellos, les explico siempre. Nunca un futbolista mío podrá decir que no le digo lo que pienso cara a cara y a cualquier futbolista de mi equipo lo exigo al máximo, sea el que sea, siempre, porque la Liga requiere que no haya dejación de entregar todo lo que se pueda entregar y él y otros estamos, todos, incluso yo, estamos obligados a dar el máximo siempre y ser positivos.

¿Qué ha pasado con los jugadores Harry Rojas y Bryan Jiménez, quienes no se han visto ni siquiera convocados?

Es una cuestión de números, es imposible jugar con todos. No es conveniente tampoco estar haciendo cambios, hay que buscar una estructura y desarrollarla. Son jóvenes, tienen que tener paciencia y seguir esperando una oportunidad.