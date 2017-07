Benito Floro sobre nuevas dimensiones del Morera Soto: 'Tiene su ventaja en ataque y desventaja en defensa'

Alajuela.

El terreno de juego con la gramilla híbrida (90% natural y 10% sintética) que Alajuelense inaugurará en su casa el 6 de agosto contra el Santos de Guápiles, es más grande.

La cancha sintética anterior medía 105 metros de largo por 68 de ancho, y la que germinó en el Estadio Alejandro Morera Soto tiene una dimensión de 105 X 72. La del Estadio Nacional, por ejemplo, es de 105 X 68.

Es decir, tendrá cuatro metros más, por lo que se convierte en la más ancha del país.

Sin embargo, ese tamaño no es nuevo para el reducto rojinegro, ya que era el mismo cuando tenía pasto natural.

Según el técnico Benito Floro, esa extensión implica ventajas en ataque, pero desventajas a la hora de defender.

La cancha se amplió hacia los costados. ¿Fue recomendación suya? ¿Cree que esas dimensiones le van a ayudar a las características de su equipo?Que sea un poco más ancha a los lados y no sé si un poco más larga, también no tiene mucha incidencia, salvo que sea una cancha muy reducida.

"Creo que una cancha de 68, 70 o 72 metros por 104 o 108, la diferencia en el estilo de juego o en la manera de atacar o defender no es muy grande. Es cierto que si eres más competitivo y estás en una buena condición física, vas a crearle más problemas a los rivales. Si el adversario es competente, también te hará sufrir; tiene su ventaja en ataque y su desventaja en defensa".

Al ser más ancha permite que haya más juego por los costados, ¿se podrá ver en algún momento a Jonathan McDonald, Jamille Boatswain y Yuaicell Wright liderando el ataque en un mismo partido?Y a (Brayan) López y a Yitan (Bryan Jiménez) todos juntos, no hay ningún problema. Jugamos con siete delanteros (ríe) y no hay problema.

"Hay que ser sensatos. Un equipo es una formación que tiene especialistas y cada uno tiene que cumplir trabajos tácticos y si no haces un equilibrio entre los especialistas y tienes muchos creadores y pocos desarrolladores del juego, esos creadores se ahogan".

"Si tienes muchos desarrolladores del juego y no tienes creadores, esos se duermen en las bandas y si tienes muchos delanteros y no les metes balón, es como si no tuvieras nada, o sea, esa frase es muy simple y sencilla, hay que hacer lo que hace el fútbol y lo que hace todo el mundo en todos los sitios. Hacer un equilibrio entre los especialistas".

¿Tiene dudas o aún hay tiempo para afinar detalles antes del primer juego?Queda un entrenamiento este sábado y siempre hay que esperar al último entrenamiento para ver el estado físico de los futbolistas, si no hay ninguna lesión. Empezamos las bajas de José Andrés Salvatierra porque tiene un problema muscular y Luis Sequeira tiene un esguince en el tobillo. El resto está más o menos bien.

"Solo tenemos la sanción de Yuaicell Wright por cinco tarjetas del torneo anterior y el resto, si no hay ningún percance, estará en condiciones de participar en el juego".

¿Qué Liga se verá en este torneo?Estamos trabajando para ofrecer una Liga que cada día juegue mejor, que cada día sea muy competitiva y que cada día sea ese equipo que durante el torneo anterior hemos visto en alguno que otro partido y ahora queremos que sea más habitual, con los menos fallos posibles y con la misma entrega, con más solvencia para ganar y acabar jugando bien.

Para este torneo ha podido trabajar más al equipo, ¿cómo se siente con eso?Yo me encuentro con muchísima ilusión porque estoy convencido de que tenemos una plantilla más competitiva que en el torneo anterior, hemos tenido más días y eso se nota. Cuando en los entrenamientos yo disfruto del equipo, eso es una buena señal y en este mes o mes y medio han habido cosas francamente buenas.

"Hay otras en las qué hay que seguir trabajando y no dormirnos en ellas porque las necesitamos para ser más eficaces en la cancha. Como todos, estamos con deseos de empezar, siendo conscientes de que el verdadero torneo empieza ahora y estamos con muchas ganas, vamos a ver.

¿Sería una Liga muy estable según lo visto en el torneo anterior? ¿Habrá muchos cambios porque llegó mucha gente o es una Liga que busca la estabilidad?Acabamos torneo y estuvimos tres semanas entrenando. Prácticamente podemos decir que los que incorporamos, a excepción de Jamille y Yuaicell, estaban ahí. Todos están integrados ya, se seguirá perfeccionando la idea de juego en ataque y en defensa, pero tenemos la sensación de que todo el equipo está en condiciones de interpretar bien los juegos que se den.

"Tenemos mucha confianza en ellos, se han integrado bien y solo falta el acierto necesario para que lo que hagamos bien en la cancha nos lo premien".

¿Qué tanto se juegan en este inicio, porque aparte de comenzar el Apertura, se estrena la cancha híbrida y está la competencia por Concacaf?Yo creo que todos son retos muy bonitos, son situaciones que están como un poco novedosas, pero que están hechas para que el club en todas las facetas mejore y alcance el nivel que todos queremos para esta entidad tan bonita. Sabemos que todo depende siempre de lo que se dé en la cancha y es por lo que estamos convencidos de que estamos en muchas mejores condiciones que en el torneo anterior para dar una respuesta acorde a lo que hay y poco a poco lo tendremos que ir demostrando.

¿Cuánto facilita el trabajo la gramilla híbrida que ahora tiene el Estadio Alejandro Morera Soto?Un futbolista tiene que estar capacitado para jugar en cualquier tipo de cancha, el año pasado se demostró.Hay canchas de buen césped, natural y hay otras de césped artificial en buen estado y hay otras que no lo tienen tanto, pero la cancha es la misma para los dos equipos, sea cual sea.

"Un equipo puede tener una cancha de césped artificial no muy buena, pero tiene un poco de ventaja, es su cancha y luego tiene que ir a jugar a otras que son diferentes. En definitiva, la cancha nunca es excusa para hacer las cosas bien o mal al final de un torneo. Todas las canchas están para jugar al fútbol".

¿Ha podido observar a Grecia?Nosotros respetamos a todos los rivales, estamos convencidos de que cuando un equipo está en Primera División tiene plantilla, tiene jugadores de calidad, sin son los que vienen de Segunda y han subido a Primera es porque tienen nivel de Primera.Los que hayan podido contratar e incuestionablemente los entrenadores, porque es cierto que el nivel de entrenadores en Costa Rica es francamente positivo, tanto en Segunda como en Primera.A todos los rivales les vamos a considerar capaces de ganar cualquier partido y lo que tenemos que hacer es tratarles con la máxima intensidad, el máximo respeto.

Pablo Gabas dice que él se siente bien para competir todo el año. ¿Regresa él con esa autoridad y liderazgo y si tendrá un rol protagonista?Pablo, como cualquier otro futbolista, está mentalizado a hacer todo lo que haya que hacer en los entrenamientos, en los partidos para dar el máximo rendimiento y colaborar con el equipo en todo lo que sea necesario. No vamos a discutir la calidad de Pablo, el liderazgo de Pablo, las ganas que tiene y para mí la edad nunca ha sido problema; es más el estado físico y el estado mental.

"Hay chicos que a la edad de 20 años son veteranos y están cansados porque no tienen espíritu y hay gente que con 38 o 39 años pueden jugar sin ningún problema. Con Pablo no hay ninguna duda, está en buenas condiciones y es un futbolista importante en todos los sentidos y lógicamente confiamos en él a como confiamos en la mayoría de los futbolistas".

¿Finalmente irá alguien a préstamo?Nosotros tenemos una planilla, es más grande de lo que es idóneo, pero son nuestros jugadores y a todos los estimamos. A aquellos que tengan poca opción de juego se les comunica y tendrán la opción de ubicarse o de seguir, va a depender de ellos. Si ellos siguen, haremos todo lo que haya que hacer para que ninguno se sienta incómodo y que participe en los entrenamientos.

"Ellos saben que yo les voy a exigir sin ningún tipo de problema y seremos capaces de mantener el bloque bien unido y que nadie se sienta de alguna manera relegado. No hay ningún problema, la base del equipo está clara y ya todo lo demás es dejar acabar este tiempo hasta que finalice el contrato y si alguien más se ubica en otro equipo bien y si no ahí estaremos todos juntos hasta que acabe el torneo".

¿Qué papel juegan los hombres de experiencia con respecto a los jóvenes?Uno de los incrementos de la plantilla es eso, que queremos hacer partícipes a los del Alto Rendimiento para que no sea un hecho esporádico y eso es uno de los puntos que nos hace tener la plantilla un poco más numerosa que de lo habitual. Es la única manera de hacer que los que consideramos que están muy cerca de ser titulares, estén ahí y en ello estamos.

"Estamos convencidos de que a los que hemos elegido son futbolistas que tienen francas posibilidades de estar en el equipo, de jugar este año uno que otro partido y de que en el torneo próximo puedan demostrar que pueden estar entre esos 22 o 23 futbolistas que se necesitan para tener una plantilla competitiva".