Benito Floro: 'Sé lo que estamos haciendo, sé lo que se está consiguiendo y lo que no'

Marca a presión

En lo personal, ¿cómo considera su papel en Alajuelense en lo que lleva el campeonato?

Pues la verdad no soy la persona idónea para... yo sé lo que estamos haciendo, sé lo que se está consiguiendo y lo que no. Las causas del por qué sí y por qué no, pero ni me gusta enjuiciar a nadie ni a mí mismo públicamente.

¿Cuánto ha cambiado el Alajuelense que inició hace 11 fecha ante Santos con el de ahora?

Eso en el fútbol, como es comprensible, siempre se asocia un poco a los resultados de los partidos, pero es indudable que los profesionales sabemos en qué medida el equipo va yendo a más o yendo a menos en cuanto al juego, la corrección de errores, etc. En este sentido el equipo está progresando, desde nuestro punto de vista, que es el que nos interesa.

¿Cómo está el plantel para el juego de este domingo?

Tenemos la ausencia de Nino Rojas (por expulsión) y de Allen Guevara que tiene un pequeño desgarro, y eso mejor tenerlo en cuidado. Los demás lo típico, alguna contusión que otra, pero en términos generales están bien.

¿Cuánto le cambia el panoramas las ausencias de Allen Guevara y Nino Rojas y si hubo una llamada de atención para Nino por la roja al golpear sin balón a Jorge Davis?

Lo de Guevara indudablemente sí, porque estaba con un ritmo de juego muy importante, realmente estaba manejando muy bien todo su trabajo y es indudable que nos afectará un poco. En cuanto a lo de Nino, sí es una falta de experiencia, no hay que ocultarla, pero indudablemente desde nuestro punto de vista fue bastante injusto en el sentido de que fue provocado, no paraban de agarrarle y eso no es tan correcto. Es cierto que él cae en la provocación que no es correcta, nadie tiene que estar agarrándolo ni empujándolo, ni haciendo nada.

Hemos visto que Harry Rojas ha estado entrenando. ¿Usted ha analizado contar con él en algún momento?

Valoro a todos los futbolistas que tengo en el primer equipo y los que vienen atrás también serán valorados en su momento oportuno. Él ha salido de una lesión larga y lleva un ritmo de juego cada día más progresivo, más adecuado y por supuesto que en cuanto esté en condiciones, pues como todo.

¿Cómo fue el proceso con Frank Carrillo y cuál es la función de Wílmer López como su mano derecha?

Hay cosas que no son tan importantes, pero entiendo la labor del periodismo. Frank es un compañero, amigo desde hace muchos años, que yo necesitaba para mi adaptación aquí lo antes posible, entonces la Federación Costarricense de Fútbol, con un sentido muy positivo, nos autorizó un préstamo de él, por decirlo de alguna manera, para dejarlo hasta que el acomodo mío fuera positivo, y de hecho ha sido bastante eficaz. Wílmer tiene que ser el hombre que va a estar ahí conmigo en todo, porque el plan es muy claro y sencillo, desde los equipos más inferiores hasta el primer equipo, todos tenemos que tener el mismo método de trabajo, las mismas prácticas, focalizándose en lo que tiene que reunir el futbolista individual y colectivamente, y la mejor manera de progresar es sacarle provecho a toda la gente. Las cosas son normales, una cosa ya cumplió su cometido y otra sigue el proceso que tenemos en mente. No hay más, no hay que darle vuelta.

¿Qué le ha gustado de Wílmer López, qué características ha encontrado en él que lo convenció para quedarse con él?

No me tiene que convencer nada. Las cosas son muy sencillas, Wílmer fue un gran futbolista, es un gran liguista, es una persona muy agradable, muy positiva, tiene buen conocimiento de fútbol. Está en esta entidad por derecho propio y por méritos, no solo como futbolista, sino como hombre íntegro con conocimientos de fútbol, con conocimiento de las cosas de los chicos y con un buen comportamiento. Entonces es la persona idónea para seguir en el cargo de dirección de fútbol menor a todos los niveles y de participar en el primer equipo porque es el nexo que tenemos que tener entre las categorías inferiores y el primer equipo, así de sencillo, no hay nada más. Es buena persona, buen profesional, igual que sus compañeros, que Mauricio Montero, Cristian Oviedo. El ambiente es francamente positivo y están con ganas enormes de seguir progresando todos.

Fernando Ocampo dijo hace unos días que la Liga tiene que ganar y clasificar. ¿Cómo toma eso?

¿Qué quieres que diga un presidente? ¿Qué no ganemos y no clasifiquemos? Es lógico y normal, estamos para ganar, para competir, pero también lo hacen los otros equipos, son situaciones que se dan en todos. Los que tengan noción más porque esta primera fase les ha ido bien tratarán de conservar sus posiciones y los que no nos ha ido tan bien, pues trataremos de revertir la situación y que seamos nosotros los que acabemos donde tenemos que acabar. Es lógico y normal que el presidente diga eso, no va a decir lo contrario.

¿Con la baja de Nino Rojas se le abre una oportunidad a Bryan Jiménez?

Yitan es un futbolista que siempre que sale hace las cosas bien y eso es muy positivo para él. Lo importante es que tenga los pies en el suelo y los está teniendo, que siga trabajando porque tiene una vida futbolística por delante, para sin prisa, pero sin pausa hacer las cosas mucho mejor y las puede hacer porque las está haciendo bien y será mucho más importante de lo que ahora parece que es. Es muy positivo porque tanto la gente como nosotros le tenemos buena consideración y lo que debe hacer es tener serenidad, ir aprovechando todos los momentos que tiene y nosotros mantener esa confianza en él y esa protección para que no caiga en errores.

¿Ha proyectado una cantidad de puntos que necesita la Liga para estar en la cuadrangular?

No proyecto nada porque lo único que sé es que hay que jugar el partido que viene, luego el otro y el otro y focalizarse en ganarlo. Pensar en los cuentos de la lechera, como decimos nosotros, no te soluciona ganar partidos. A mis futbolistas lo único que les digo es concentrarse plenamente en cada partido que se disputa, sacar las conclusiones del pasado, pero sin atemorizarse en la cosas negativas ni engrandecerse en las positivas y mantener una línea estable del comportamiento y del ritmo de juego, que es lo que hace que puedas conseguir los partidos con mejor posibilidad.