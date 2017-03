Benito Floro: 'Sería ridículo decir que el equipo está bien'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Alajuela

¿Qué analiza del momento que está atravesando Alajuelense, que perdió puntos en dos juegos consecutivos en casa?

La perspectiva siempre es ganar los juegos, pero es para los dos equipos, si se gana, estás contento, si no, lógicamente echas en falta los puntos que se han perdido.

¿Después de 14 fechas, qué valoración hace usted de lo hecho por su equipo, es lo que usted esperaba?

Hombre, soy conciente como todos los que piensan las cosas con sensatez, es decir, no buscando excusas, considero que ha sido un empezar muy difícil y que lógicamente es un lastre que se tiene que llevar. Y en consecuencia es indudable que el equipo tiene ciertas carencias que no corresponden con el nivel que deseamos tener, pero el esfuerzo por lograrlo, a pesar de todas las circunstancias, se mantiene.

"Aún así se nos resiste el triunfo, hay que seguir el camino que nos hemos propuesto, no bajar la guardia, los brazos y asumir todo lo que se venga con valentía. El balance no puede ser positivo, sería ridículo decir que el equipo está bien. Eso no es así.

"Si en 14 fechas no hemos sido capaces de estar en un nivel un poco más alto, es porque nos faltan cosas. La planilla actual es la que debemos tener hasta el final, no es otra".

¿Cómo ve las posibilidades de clasificar a la segunda ronda?

Tengo la seguridad y la confianza de que esas cosas se pueden lograr. La vida me ha enseñado que, mientras matemáticamente haya opción, hay que seguir luchando. Cada día es más difícil pero ha sido porque el inicio no fue fácil.

Después del juego con Limón, usted dijo que el brasileño Soares no estaba a punto, pero contra Liberia lo puso de titular...

Si tiene alguna mejora en algo no tiene porqué no jugar. De momento él está trabajando bien, con ilusión y con ganas. Y ante la ausencia de Chama (José Luis Cordero) era el partido idóneo para que jugara. No lo ha hecho mal y paso a paso adquirirá lo que se le pide.

¿Cuánta impotencia siente usted después de 14 fechas de hacer ajustes y los resultados no llegan? ¿Ya empieza a impacientarse?

Siempre soy optimista, en mi mente está claro que este equipo tiene que repetir las cosas que está haciendo bien y eliminar las que hace mal. No hay mucho más qué hablar. Mi pensamiento es positivo porque estos son los jugadores que tenemos y son nuestro patrimonio.

¿Es una directriz suya sacar a McDonald del área y, si es así, cuál es la intención con ello?

No, él está jugando esa demarcación, a excepción de un juego, ha tenido posibilidades de remate. Eso no quiere decir que un futbolista si está estático arriba tendrá más posibilidades de marcar.

¿Usted pensaría en dejar la dirección técnica del equipo y dedicarse a la gerencia deportiva?

Pues hombre, respeto su pregunta pero creo que no viene a cuento, estamos en pleno trabajo, en pleno esfuerzo para corregir los errores que se tienen y aprovechar las virtudes.

"Plantear ahora un cambio de mentalidad y de rumbo es deshacer lo posiitvo y jugar de nuevo a la lotería no tiene sentido, desde mi punto".

¿Le preocupa que la afición se moleste y cada vez llegue menos al Morera Soto?

Esa es una pregunta de un calado demasiado grande para una rueda de prensa después de un partido. Explicar cuál es mi opinión sobre todo eso sería meterse en camisa de 11 varas. Es una rueda de prensa de partido y lo que me pregunten del juego lo comento. De otras cuestiones, ya no es un tema de conversar.

¿Qué opina del gol que le hace Liberia?

Es una desgracia más de las que hemos estado pasando. Es falta de comunicación.











Comparta este artículo Deportes Benito Floro: 'Sería ridículo decir que el equipo está bien' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Benito Floro: 'Sería ridículo decir que el equipo está bien' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.