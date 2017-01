Benito Floro: 'Este mes es difícil para nosotros'

Alajuelense empató en Limón

Limón

El técnico rojinegro valora la actitud de sus futbolistas pese a que dejaron ir la victoria en el cierre del partido ante Limón.

¿Qué fue lo que pesó al final para que la Liga no pudiera dejarse la victoria?

El marcador final da igual y que el gol se diera al final también. De la misma manera que se pudo recibir un gol al final se pudo dar antes. Lo que hay que evaluar es la actitud, lo que se hizo tácticamente bien, y esa actitud positiva. El equipo ha tenido una primera parte aceptable y una segunda etapa en que la condición física se ha hecho notar, y de ahí la ventaja del adversario.

¿Queda satisfecho con lo que hizo Alajuelense en el juego?

Si se habla de la segunda etapa, no puedo estar satisfecho. No estábamos creando las ocasiones para ganar el partido, pero hay que compensar el esfuerzo; no era por falta de ganas sino por ser una situación (clima) distinta. Lo que importa es determinar qué ha sido bueno y qué no.

¿Cómo analiza su primer experiencia en el banquillo (el último partido lo vio desde el palco)?

En el banquillo hasta que no acabe de conocer a los jugadores, aunque ya tengo claro lo que los jóvenes pueden ir dando, lo que quiero es adecuar a los chicos con los experimentados, que están rindiendo bien, y cruzar este mes que es difícil para nosotros.

¿Por qué decidió darle la capitanía a Luis Sequeira?

Porque es un futbolista que los técnicos que estaban en la institución me dijeron que podía serlo, especialmente Wílmer (López). Yo normalmente suelo utillizar un volante porque es el que tiene más don de mando y además está en una forma francamente positiva.

¿A qué atribuye que la Liga recibiera cuatro goles en táctica fija?

El fútbol es una cadena de casualidades. Hemos tenido un cambio en la forma de defender, pero hemos hablado de no cometer golpes francos, es absurdo hacerlo cerca del área. El primero es un golpe difícil de parar, y el segundo es un error de la defensa y el portero en la coordinación, pero tan poco es un fallo concreto, porque fue algo que se explicó, pero no hubo tiempo para practicarlo.











Comparta este artículo Deportes Benito Floro: 'Este mes es difícil para nosotros' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Benito Floro: 'Este mes es difícil para nosotros' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.