Benito Floro: 'El error es firmar muchos futbolistas, el plan es muy sencillo, recordar a los chicos'

El nuevo técnico y gerente deportivo de Alajuelense, el español Benito Floro, aseguró que el equipo traerá pocos refuerzos, pues tiene una buena base de jugadores veteranos y jóvenes con proyección

¿Ha podido sentir ese golpe mediático que causa su llegada al país?

El día de hoy no es por mí, es por un proyecto que se ha presentado, un nuevo presidente, una directiva renovada; yo soy una persona más, alguien más del grupo.

¿Qué tipo de Liga se verá?

Trataremos de ver en el terreno de juego a un equipo que sea completo, que juegue bien en ataque y bien en defensa y que trate de ganar los partidos haciendo feliz a la afición en cuanto a la manera de actuar. Habrá partidos difíciles, algunos que no se podrán jugar bien.

Hay muchos jóvenes...

No solo en la Liga, sino en Costa Rica hay gente joven muy buena y hay que sacarle provecho y darle resonancia para hacer grande a Costa Rica.

¿Qué mensaje le dio a los jugadores?

Hay cosas que no puedo explicar en profundidad, quisiera dar una generalidad. Analicé las últimas jornadas de la cuadrangular, hay una idea más o menos clara del proyecto de jugadores, qué seguirá y qué no. Hay una intención clara de hacer un buen equipo que nos lleve donde queremos.

¿Cuál es su filosofía en los entrenamientos? ¿Cuál sistema aplicará?

Esas son conversaciones técnicas, teóricas que desafortunadamente han quitado rumbo de lo que hay que hacer. El futbolista es un jugador que tiene que hacer acciones ofensivas y defensivas a un ritmo máximo alto, y hay que hacer una preparación física para hacerlo. Cada persona tiene un ritmo, tiene una condición física, y lo que es azúcar para uno es veneno para otro. En función de eso queremos hacer un equipo que juegue bien, que tenga buen ritmo.

¿Qué criterio tiene del fútbol nacional? ¿Cuánto tiempo necesita para evaluar el equipo?

La Liga tiene un conjunto de jugadores que está ahí, que llegó a la posibilidad de ser campeón. Hay una base de futbolistas y el equipo tiene jóvenes. El error que se comete es firmar muchos futbolistas, entonces el plan es muy sencillo, recordar estos chicos que están abajo. El equipo no está sin nadie, hay una base entre jóvenes y veteranos que están en buena disposición.

¿Quién estará en su cuerpo técnico?

Antes de traer a alguien, los primeros con más derecho a continuar es la gente que está ahí. Entonces los entrevistaré para tomar una decisión y ojalá una gran cantidad de ellos pueda seguir. Es indudable que vamos a tener mucho trabajo y no tiene por qué sobrar nadie, porque el proyecto que tenemos es muy ambicioso y necesitaremos muchos técnicos. Si ya están aquí, tienen buen rendimiento y son como queremos que sean, un grupo cerrado que no saque fuera nada de lo que pasa adentro, no habrá problema.

¿Qué le gustó del equipo?

Cuando uno tiene que responder con sinceridad las cosas que se preguntan, hay que tener fundamento. En este momento la Liga, el torneo pasado, no era un equipo potentísimo ni superior a los tres que estaban en la cuadrangular. No es fácil lograr que un equipo sea muy superior a los rivales, pero indudablemente no se debe culpar ni a entrenadores ni a jugadores, porque los he visto luchar bastante en los partidos, quizás un poco de todo de las cosas del fútbol. Se requiere continuidad, hacer plantillas con criterio definido, que fútbol de abajo trabaje como el primer equipo. Cuando Fernando Ocampo me comenta eso y empiezo a ver esas cosas, le digo que se puede hacer y que lo vamos a intentar.

¿Qué virtudes destaca del futbolista costarricense?

Costa Rica es un país que tiene un fútbol generalmente positivo, es decir, los futbolistas tienen buen criterio a la hora de defender y jugar, son quizás un poco más deportivos que otros países, entonces creo que el fútbol costarricense es realmente positivo. Quizás las canchas artificiales dificulten un pelín el juego de ataque e incremente juego defensivo porque el rival tiene más dificultad para llevar el balón, pero el futbolista tico tiene competitividad y trataremos de sacar esas cualidades.

¿Ya tiene idea de posibles refuerzos, tiene nombres?

La Junta Directiva quiere hacer las cosas bien porque es conciente que si tienes potencial económico debes invertir bien, podrás contratar futbolistas nacionales y algunos extranjeros que sean realmente potentes, porque en la cantera no hay o porque hay que cambiar a algunos. Dar cifras en este momento no tiene certeza, lo cierto es que la base está aquí y con esa se está trabajando, quizás uno o dos jóvenes empiezan a jugar más y quizás contratar dos o tres futbolistas que sean realmente buenos, mejor que los que están aquí. No va a ser una plantilla más allá de 18 jugadores porque se ha demostrado que en el fútbol lo juegan 14 futbolistas nada más. De 24 habrá cinco o seis en las gradas que estarán muy tristes con deseo de que el entrenador se vaya, entonces hay que hacer plantillas equilibradas donde todos se sientan importante y lo sean y para que competitividad entre ellos sea suficiente para que el equipo no se relaje.

La afición de la Liga pide campeonatos. ¿Cuál es su postura?

La afición es por decirlo de una manera el pilar de un equipo, que te va a ayudar, soportar; la afición siempre tiene razón, pero valorará mucho más conseguir el título jugando bien, eso es siempre. Hay que tener cosas claras que ocurren en todos los países del mundo, y donde no ocurre el fútbol es muy aburrido porque gana un equipo porque siempre es superior a todos. Un país donde dos o tres equipos tienen opción de ser campeones, la motivación es máxima. Eso te lleva a la reflexión, tiene racha de ganar algunas temporadas, porque ha coincidido un técnico que hoy está en la Selección Nacional (Óscar Ramírez), con buen equipo, buen esquema, pero hay que admitir que eso no va a ser siempre. Hay que tratar de que el equipo esté siempre peleando por el título. Si la afición ve jugar bien al equipo le perdona que pierda en un momento, no muchas veces. El equilibrio es tratar de ganar jugando bien.











