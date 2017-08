Benito Floro: 'Si viniera por plata, no hubiera venido'

Alajuela

El técnico de Alajuelense, Benito Floro, atendió esta noche a La Nación luego de su mensaje hacia la afición rojinegra. Asegura que no vino al país por plata y afirma que no se siente condicionado de cara al juego de este domingo a las 11 a. m. ante Herediano en el Morera Soto.

¿Cómo ha sentido el ambiente luego de la eliminación, qué ha pasado y cómo pasó la noche?

Triste por el resultado y triste por el esfuerzo hecho por los jugadores, no se tuvo el premio que merecía, pero con la ilusión de que ciertas cosas que se hicieron bien las tenemos que aprovechar para seguir creciendo.

¿Qué pasó con la publicación del contrato?

A mí no me molesta, como persona pública sé que estamos siempre expuestos, pero lógicamente por la Liga me incomoda porque sé que es una manera de crearle problemas a la Junta Directiva.

Dice que ayuda al equipo económicamente. ¿Vino por plata?

Si viniera por plata no hubiera venido, cuando tomé la decisión de venir aquí estaba en negociación con una selección para tres años, pero preferí venir aquí por sentimiento y muchas cosas, pero uno es profesional y debe tener salario y cosas y luego, si dan tiempo, demostrarles que puedes crear futbolistas que luego son traspasables, pero todo eso no se puede hacer en un día.

¿Dijo que si se rompe contrato se llegaría a un acuerdo?

Siempre digo lo mismo, en cualquier asunto de contrato hay que negociar, a mí en mi caso particular, si el club me explica bien por qué no debe continuar, siempre estoy agradecido con los clubes que me contratan y siempre colaboro y llego a un acuerdo que siempre es más favorable para el club que para mí, porque para mí es un honor estar en el club.

¿Qué pasa si la Liga no le gana a Heredia?

Será muy triste, penoso, pero no significará que no podrá optar al título, Herediano es un equipo fuerte, como puede ser Saprissa y Santos, y lógicamente en un partido de fútbol puede ganar cualquiera, en este partido de Olimpia pudo ganar Olimpia porque ha estado más acertado.

¿Está condicionado al partido del domingo?

No, cada partido es una historia y hay que afrontarla con toda la mentalidad más positiva que se pueda tener y hay que explicarles a los futbolistas lo que se ha hecho bien y lo que no se ha hecho bien.

¿Qué opina de que la afición se ha estado metiendo mucho con el equipo?

Es una afición que está tres años muy castigada y tiene derecho a protestar, pero al mismo tiempo con esa historia cada día será más difícil de conformar el equipo potente que quieren.

¿Cómo está el tema de que lleva cinco meses de no cobrar salario?

Cuando se me comunica la situación le dije al presidente que primero los salarios de los futbolistas y las contrataciones que se tuvieran que hacer y los salarios del club, que lo mío no era necesario hacerlo hasta que la cosa no estuviera mucho mejor.

¿En algún momento se lo van a reponer?

Es un tema que no tiene mucha importancia, lo que importa es que el equipo marche bien y vaya adelante.