Benito Floro: '‘Este es el único empate correcto’

El técnico de Alajuelense, Benito Floro, salió satisfecho con el empate de su equipo ante el Herediano.

De la colección de empates, ¿este le dejó un significado distinto?

En cierto punto sí, porque algunas cosas que necesitábamos mejorar han tenido otro resultado. El empate es normal pese a que deseábamos la victoria.

¿Fue benévolo el resultado con la Liga por las ocasiones que perdió el rival?

Yo creo que hubo una primera parte que fue nuestra y una segunda más equilibrada en la que ellos tuvieron sus oportunidades. El partido fue emocionante a pesar de no haber goles. El empate es justo y merecido para ambas partes.

¿En qué siente que mejoró la Liga?

Hay cosas que se pueden explicar y otras no. Si digo en qué hemos mejorado, ya doy a conocer lo que tenemos de carencias. Cualquier seguidor nuestro es consciente de que el equipo intenta jugar bien.

¿Siente que la Liga saca un segundo aire?

Ha sido un partido más, de los que, desde nuestro punto de vista, hicimos mérito para conseguir goles y no tuvimos el acierto y la suerte para hacerlos.

¿Cuánto le preocupa que los equipos de arriba se le estén despegando?

Los números no ocultan la clasificación, pero no se puede estar pensando en ello porque, por hacerlo, no se consiguen las cosas. Insisto, hasta que matemáticamente se consiga una cosa o se deje de conseguir otra, hay que estar luchando por ello. Para mí, es el único empate que considero el correcto; realmente, ha habido otros que merecimos ganar.

¿A qué se debió el cambio de Bryan Jiménez?

Es un chico joven, que está llevando un peso encima y, lógicamente, en los 30 minutos finales se le pone cuesta arriba. Tomamos la decisión de cambiarlo para darle otra alternativa a Nino y a McDonald en la zona ofensiva.

El técnico erizo asegura que juegos anteriores la Liga mereció ganar los partidos, contra el Team fue un justo marcador.











