Benito Floro, técnico de Alajuelense: ‘No merecimos perder’

El técnico de Alajuelense dice que el equipo tiene que luchar hasta el final, a pesar de que el panorama es muy complicado.

¿En qué superó Cartaginés a Alajuelense?

–Yo creo que cualquier persona que haya estado en el partido y tenga un criterio más o menos razonable, le contestaría como yo, en el acierto en la portería; con el remate, si no hay acierto pues no hay gol y si no hay gol, no hay triunfo.

¿Qué más faltó, aparte de la no definición?

–En la primera parte también tuvimos ocasiones de gol y apenas el rival tuvo hizo uno, pero el equipo salió protagonista, dispuesto a jugar, nuestro acierto en el gol no es positivo y se nos va el partido.

¿Se piensa desde ya en la próxima temporada?

–No, yo estoy pensando en el presente, en los jugadores que tienen que mantener su autoestima porque por encima de aciertos y desaciertos dan la cara donde van y no de ahora, sino desde el primer partido con los chicos jóvenes. Mi obligación y mi sentimiento es reforzarlos hasta el final a tope, lo merecen.

¿Cómo analiza lo que viene para la Liga?

–Quedan cinco partidos, son 15 puntos. Hasta que matemáticamente una cosa se deja de perder o se puede conseguir, hay que luchar con fe y con esperanza. Desde mi punto de vista no merecimos perder, como otras veces.











