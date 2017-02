Benito Floro: 'Este partido no lo hemos perdido por los mayores o los menores'

Alajuela

¿Por qué perdió Alajuelense el clásico y no aprovechó el hombre de más en el campo?

Primero porque el rival lo ha hecho bien. Tuvieron una segunda parte francamente buena y nosotros hemos hecho una segunda parte francamente mala. Y las dos cosas fundamentales que debimos haber hecho no las hicimos, mientras que el rival sí lo hizo. De ahí el resultado final.

¿Qué balance hace del rendimiento de su equipo?

Hay dos cosas que se pueden comentar, lo primero es que el equipo estuvo mal en la segunda parte y los jugadores no aplicaron conceptos que sabían debían hacer, y lo segundo es que indudablemente nuestro arranque ha sido un poco pesado y esto no nos ha permitido aplicar ciertos conceptos que se deben incrementar de manera individual.

¿Con este equipo más los refuerzos, le parece que la Liga ha estado a la altura?

Que se hayan cometido a nivel global dos errores tácticos no quita que nuestro equipo no tenga la conjunción por todo lo que ha pasado en el mes de enero. Pero repito, eso no quita que indudablemente esos dos errores no se deberían cometer.

¿Qué opina de las recientes críticas de los técnicos y los jugadores hacia el proceso actual de Alajuelense?

Yo análisis del pasado no puedo hacer. Lo que estoy haciendo es tratando de conformar una planilla y ahora viene un proceso de adecuarnos a la práctica deportiva, que es evidente no puede estar cuajada por todo lo que se dio en el mes de enero.

Con la llegada de los seleccionados y los refuerzos, ¿en qué momento se verá a los futbolistas jóvenes del equipo?

La cuestión de chicos jóvenes ya la hemos comentado y hablarlo en este partido sería excusa. Este juego no lo hemos perdido por mayores o menores. Es importante para que el jugador sepa que pertenecer a la Liga conlleva cosas importantes, no deben pelear equivocadamente.











