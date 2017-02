Benito Floro: 'Es un cúmulo de aciertos y desgracias, pero la actitud del equipo es positiva'

Pese a los resultados de la primera vuelta, el técnico español no tiene dudas de que la Liga estará en la cuadrangular final del Torneo de Verano 2017

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

¿Les faltó manejo del balón ante la Universidad?

Es una opinión respetable. Yo creo que el equipo salió desde el primer minuto como lo ha hecho durante el campeonato; es decir, salió a proponer el juego, crearlo cada vez más metido en recuperar el balón, pero continúa esa mala racha que espero acabe ya con esta primera fase.

¿Se enojó por tantas faltas que cometió la Universidad?

No tengo por hábito juzgar la labor arbitral, lo que pasa es que los jugadores deben seguir manteniendo el ritmo, espero continúen por esa senda y no cambien por desaciertos ajenos.

¿La afición pierde credibilidad en el equipo ante estos resultados?

Desde el primer día luchamos por las victorias, incluso con los chicos jóvenes. No es excusa, pero el fútbol es un juego es aciertos y desaciertos. Desafortunadamente no tenemos los aciertos que merecemos por la creación de juego y por el profesionalismo que demuestran los jugadores en la cancha, al no dar un balón por perdido, e incluso luchamos contra nuestros propios errores. Los aficionados deben sentirse orgullosos de ellos, porque es lo que deben hacer y esperar que nos cambie la noche.

¿Considera que los jugadores le están entendiendo su idea, su filosofía?

Sí, no tengo duda y cada día lo están haciendo mejor. Lo que no es fácil es cambiar hábitos para eso se requiere la continuidad y el apoyo de los buenos resultados. Uno de los valores que tienen estos chicos es que a pesar de los resultados adversos e inmerecidos, siguen creyendo, mejorando y aumentando su nivel.

¿Siente que los partidos se complican de más en el Morera Soto?

No tenemos ese acierto para finalizar las jugadas que creamos. Tenemos jugadores hábiles que luchan, pero no debemos quedarnos allí. Estamos jugados bien, necesitamos jugar bien, pero con más suerte.

¿Cómo analiza está primera vuelta?

Es un cúmulo de aciertos y desgracias, pero la actitud del equipo es positiva, en hacer las cosas que saben, e intentar hacer y en las cosas que deben aprender. Es necesario tener un nivel de juego que cada día se parezca más a lo que queremos.

¿Considera que la Liga clasificará a la cuadrangular final a pesar de los puntos dejados en casa?

No tengo duda, el fútbol sigue siendo un juego, pero la confianza es grande en los jugadores. En el trabajo de esta semana se ha notado y esperemos que la próxima semana también sea una buena semana de trabajo. Sabemos que están dando todo lo que tienen y esperemos que la próxima semana nos cambie el viento.











Comparta este artículo Deportes Benito Floro: 'Es un cúmulo de aciertos y desgracias, pero la actitud del equipo es positiva' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Benito Floro: 'Es un cúmulo de aciertos y desgracias, pero la actitud del equipo es positiva' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.