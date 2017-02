Benito Floro: 'El equipo debería tener mínimo cinco o seis puntos más'

El técnico de Alajuelense, Benito Floro, considera que su equipo merece más puntos de los que tiene en el torneo de Verano 2017.

¿Cómo analiza el empate con San Carlos?

Yo creo que ha sido un partido en la línea de desaciertos que tenemos desde el inicio, que es inmerecido desde nuestro criterio, pero indudablemente nos está costando alrededor de seis o siete puntos ya. Es una pena porque los jóvenes y los mayores están trabajando muy bien, están realizando buen juego y creando opciones de gol, pero estamos desacertados para conseguir las anotaciones.

¿Siente que Alajuelense está teniendo problemas por la derecha?

Para mí en este momento no es de análisis individual, porque se puede tener acierto o desacierto individual, pero lo que importa es el trabajo colectivo que está siendo bueno, con opciones de gol como para no empatar o perder los partidos que hemos perdido.

¿Tardó mucho en buscar una variante en ofensiva?

Cada cual ve el fútbol como lo entiende, no creo que la opinión de un entrenador sea muy diferente a la de un periodista o la de un aficiónado que ve el fútbol. Ante tantas alternativas de futbolistas, cualquier opinión es respetable. Nosotros teníamos un buen control en la media cancha y faltando cinco o diez minutos perdimos el control de la primera mitad, en la segunda etapa tratamos de recomponer dando otro cambio. Hemos hecho todo para ganar el partido.

¿Qué no le gustó de su equipo?

La verdad es que lo que importa es la clasificación final, la que transcurre si quieres estar pendiente de ella depende de cada quien, la verdad no estoy pendiente de eso, ahorita estoy enfocado en que el equipo siga mejorando su actuación y creando opciones de gol. Hay que seguir confiando en el trabajo y seguir confiando en los jugadores.

¿Considera que a los jugadores les ha costado entender su idea?

Los entrenadores no somos los dueños de fútbol, no somos los que marcamos la línea de lo que debe hacerse en el terreno de juego, eso lo marca el fútbol. En el fútbol hay que atacar y defender y eso no lo manda el entrenador. El 50% de las veces el balón lo tiene el rival y hay que defender bien, cosas importantes las dejamos de hacer. Yo tengo claro que no hay ninguna interferencia de las ideas del entrenador en cuanto a lo que hay que hacer en la cancha, el futbolista debe atacar y defender.

¿Le preocupa más la defensa o el ataque?

Si uno piensa en el futuro para influenciar en el presente creo que se equivoca. Hay una realidad de calidad que se debe tomar en cuenta, la idea es crear las opciones para así tener más oportunidad de anotar. Estamos recibiendo goles increíblemente desafortunados, la mejor manera de hacer que el futuro sea positivo es no pensar en él y trabajar día a día. Es un problema de detalles, ya están saliendo mejor en el balón parado, pese a que hoy recibimos el gol así. El equipo debería tener mínimo cinco o seis puntos más, si el fútbol fuera contable en cuanto a opciones de gol.

¿Qué tanto le sirve la semana larga?

Vamos a aprovechar la semana larga para hacer dos cosas, dar un poco más de descanso y en otros días trabajar mañana y tarde para insistir en ciertas cosas específicas.











