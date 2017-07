Benito Floro: 'Es un triunfo muy bonito ante un rival realmente bueno'

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Benito Floro, alabó el trabajo de sus jugadores en el arranque del torneo frente al Municipal Grecia.

-¿Le sorprendió en algo la propuesta de Grecia?

-No me sorprendió, porque lo que debe hacer todo profesional es estudiar a los rivales y teníamos claro que su propuesta de juego no iba a ser mentira. Una idea muy buena y muy bien hecha con futbolistas que la saben hacer y lógicamente creo que han merecido un resultado un poquito mejor del que han tenido. Han tenido varias ocasiones, estrellaron el balón en el poste y lo han hecho jugando bien.

"Para nosotros es un partido muy importante, porque nos ha hecho ver ciertas cosas que es el último día que se deben hacer, pero también otras cosas muy positivas. Es un triunfo muy bonito y muy agradable, pues además se ha conseguido ante un rival realmente bueno".

-¿Está listo el equipo para afrontar la Concacaf?

-Cada partido es una historia diferente, lo hecho hoy sirve para ese partido. Hay que ver qué cosas son positivas y cuáles no se deben dar más.

-¿Considera que Grecia fue mejor en el primer tiempo y ustedes en el segundo?

-Hubo cuatro partes, dos en la primera mitad, donde arrancamos bien e hicimos las cosas bien y a partir de ahí perdemos el norte y lo sufrimos. Otras dos partes en la segunda mitad, donde arrancamos muy bien, haciendo lo que teníamos que hacer desde el inicio, haciendo lo que teníamos que hacer el mayor tiempo posible y en los últimos minutos entre el cansancio y el resultado no hicimos las cosas tan bien como queríamos.

-¿Lo que se vio en la segunda mitad es lo que desea de su equipo?

-Yo creo que ya lo he dicho, eso lo queremos todos los entrenadores. No conozco ningún entrenador que no quiera que su equipo defienda bien, aprete bien, tenga el balón, combine, juege y gane. Hay que seguir con los fallos que se puedan tener o ciertas lagunas.

-¿Qué tanto les ayuda en la parte anímica iniciar ganando el torneo?

-Siempre es bonito ganar, el objetivo es ganar y haciéndolo bien. Hoy hemos hecho la mitad de las cosas bien; hemos ganado, que es importante. Sirve para tener el ánimo de iniciar con menos dificultades que en el torneo pasado.

-¿Cuándo podrán jugar Jamil Botswain y Kurt Frederik?

-Son jugadores que acaban de llegar. Jamil lleva dos o tres semanas entrenando, tuvo una lesión del tobillo y necesita un ritmo de juego. Kurt acaba de llegar y vamos a ver esta semana cómo está de condición. Los utilizaremos cuando sea conveniente.

-¿Considera que Jonathan McDonald tiene nivel para llegar a la Selección Nacional?

-Solo tengo que respetar y apoyar a un hombre que considero un gran entrenador (Óscar Ramírez). En cuanto a McDonald es un futbolista casi perfecto, es un luchador nato. Ojalá le empiecen a llegar los goles con este que ha hecho. Es un futbolista de élite, tácticamente es muy inteligente y trabaja muy bien.

-¿Siente diferencia entre el torneo anterior y este?

-Debería decir que sí, pero esas lagunas que ha habido me han tocado un poco y no voy a confiarme. Sin duda el equipo es más competitivo que el torneo anterior.

-¿Por qué no utilizó al portero que jugará ante el Olimpia en Concacaf?

-Patrick es un porterazo, es un buen líder y capitán. Patrick debe jugar hasta estando cojo. La única posibilidad que no juege es que esté sancionado. Él sabe que no me ha gustado la tarjeta amarilla, pero es un porterazo. Mauricio Vargas es un chico que sabe perfectamente que si sigue trabajando con Adonis Pineda así, cuando Patrick no esté le tocará a ellos.