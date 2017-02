Noticia La Nación: Benito Floro: ‘El clásico no me altera el ánimo’

Deportes Benito Floro: ‘El clásico no me altera el ánimo’

El técnico de la Liga Benito Floro aseguró que no se va a poner nervioso por el Clásico ante Saprissa.

¿El volumen ofensivo de esta noche ante Belén es lo que busca en relación con el equipo que inicio el torneo?

–El equipo que arrancó el torneo jugó con esta misma intención, pero aún no es la que deseamos, hay errores que debemos corregir. Esa balanza de aciertos y desaciertos se está equilibrando.

El fin de semana afrontará su primer clásico.

– Ya tengo experiencia en clásicos y me imagino que será igual aquí que en otros lugares: mucha motivación periodística de las dos aficiones y los jugadores, pero es un partido más que hay que disputarlo en la cancha. A mí no me altera el ánimo.

Logra seis puntos consecutivos. ¿Qué significa eso para sus jugadores antes del clásico?

–Ganar un partido es lo más importante que hay. Creo que no me he explicado, porque en lo personal, antes de un clásico, no me voy a poner nervioso, o ansioso, de meter presión a mis futbolistas. Yo les digo a mis jugadores que hay que ir a disfrutarlo y ganarlo.

¿Utilizará los refuerzos que ya están habilitados ante el Saprissa?

–Ya lo veremos, todo se verá en función de cómo se desarrollen estos tres días antes del partido y lógicamente todos los que estén en condiciones jugarán. Vamos a ver la evolución de ellos esta semana.

¿Qué le pareció el accionar de Jonathan McDonald?

–A pesar de haber tenido esa lesión tan desafortunada, trabajó bien en el gimnasio y en su recuperación y hoy (anoche) luchó bastante y para nosotros es una buena noticia.

¿Le da tranquilidad llegar al clásico con dos victorias?

–Da más tranquilidad que llegar con empates. En las cinco primeras jornadas tuvimos mala suerte, indudablemente las victorias nos dan más confianza y seguridad si hubiéramos empatado.











Comparta este artículo Deportes Benito Floro: ‘El clásico no me altera el ánimo’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Benito Floro: ‘El clásico no me altera el ánimo’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.