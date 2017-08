Benito Floro: ‘La afición tiene derecho a exigir’

1 Llegan a cinco juegos sin ganar, ¿qué conclusión saca de esta racha?

–Hay que seguir trabajando lo que no hacemos bien y que nos resta energía, para dirigirla a lo que hacemos bien.

2 ¿Qué decirle a una afición que está molesta?

–La afición es el motor y la razón de ser de un equipo de fútbol, porque sin afición no hay fútbol. La afición tiene el derecho a exigir y solicitar lo que considera necesario. Sin embargo, la afición no es homogénea y no todos piensan igual o ven un partido de la misma forma.

”Hay que estar en las duras y en las maduras y convencerles en la cancha, no en las ruedas de prensa o justificándonos, sino asumiendo lo que se hace bien y lo que no”.

3 ¿Por qué no gana Alajuelense?

–Es fácil de preguntar, pero difícil de responder. Habría que profundizar en aspectos que no se solucionan diciéndolas acá. Hay rivales que luchan con toda su dignidad y nosotros debemos seguir mejorando aspectos, principalmente en defensiva, para no perder energía en los errores que cometemos y aprovecharla para atacar más.

4 ¿Cuánto tiempo falta para ver a su equipo como pretende la afición?

–Cada cual tiene que preocuparse por su equipo, pero si uno ve los juegos que se están jugando en el torneo, cualquier equipo mediano puede plantarle cara los de arriba. A nosotros nos ocurre lo mismo.

5 ¿A qué se debió la ausencia de José Luis Cordero?

–A que tengo muchos futbolistas y debo elegir aquellos que tienen un punto más adecuado para cada partido en concreto.

6 ¿Cómo manejar la presión que ya existe a las puertas de un clásico?

–Un clásico es diferente en la motivación, en las expectativas que se originan y en lo que se habla, pero en la cancha es un partido más. Hay que jugarlo y hacerlo bien en ataque y defensa. Hay que seguir trabajando en aspectos que son más defensivos, principalmente en la anticipación. Ellos (jugadores) lo saben y hay que hacerlo a marchas forzadas.

7 Solo realizó dos variantes, ¿por qué?

–Hicimos dos cambios en un momento puntual y lo han hecho bien. Incorporamos a dos jóvenes que dieron empuje en ataque. Pudimos hacer la tercer variante, pero el resto estaba controlando mejor el partido y no había razón.

La labor de los volantes por los costados es muy importante en su esquema y ha probado a mucho, ¿ahí radica la importancia del planteamiento?

En cualquier equipo los volantes por afuera son fundamentales. He comentado que no se debe ni se pueden tener pocos jugadores en esas posiciones, sino que se necesita de un equilibrio en todo. El equilibrio se logra con futbolistas de un nivel parecido.

Los jugadores y usted hablan que se cometen muchos errores, ¿cuáles son esos errores y por qué se dan tan constantemente?

Hablo de mi equipo, que es el que me interesa, pero de igual manera los demás también cometen errores. Mi equipo tiene esa falta en el trabajo defensivo en la anticipación. Esto es un habito y solo se corrige con paciencia y con triunfos. Estamos sobre esto, los chicos lo intentan y están mejorando.

”Cuando se juega en un equipo de élite no solamente se tiene que saber jugar el balón, sino lucharlo y pelearlo, de lo contrario se pierden muchas energías, que es lo que pasa a nosotros. Los muchachos son honestos y cuando pierden el balón corren para recuperarlo, pero esa carrera la ocupamos para atacar”.

¿Considera que este esquema con un solo delantero es el adecuado?

Lo expliqué muchas veces, pero lo vuelvo a hacer. Cuando ustedes (periodistas) hablan de un sistema insisto que se elija lo que se elija, en la cancha se dicta lo que se debe hacer con respecto a la formación. Los esquemas son todos muy parecidos, así que no es esto lo que hay que cambiar.

”Con este sistema le ganamos a Saprissa el torneo anterior jugando bien, tal vez con una planilla menos intensa que esta. Estamos a mitad de camino y tenemos que seguir en la lucha porque es evidente que la exigencia es bastante amplia”.