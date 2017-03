Benito Floro: 'No tuvimos opción de hacer las contrataciones como se deben hacer'

¿Por qué echó el equipo atrás al cierre del partido?

Ha habido dos partes, una en la que el equipo rival estaba jugando muy bien, es un buen equipo, está bien conjuntado, tiene buenas ideas de juego y aún no jugando bien tuvimos ocasiones de hacer gol, varios remates. Y una segunda mitad con un jugador menos en la que los futbolistas demostraron tener un buen comportamiento, buen ensamblaje táctico y ha sido una pena no conseguir el triunfo, hubiera sido bonito para todos, para ellos y para la afición.

¿Ha cumplido Benito Floro las expectativas?

Las expectativas son el partido que viene, lo que hay que hacer hasta el final es seguir jugando, seguir intentando ganar bien, luchando y seguir buscando la victoria.

¿Por qué no utiliza todos los cambios?

La situación actual de contratación de futbolistas fue muy complicada, tenemos claro que no tuvimos opción de hacer las contrataciones cómo se deben hacer, pero tampoco podíamos dejar de hacerlo porque nos hubieran reclamado que no lo hacíamos, ante eso tienes el riesgo en algunas de ellas de encontrar que algunos no están al nivel que debería ser y eso hay que asumirlo. Pero no quiere decir que jugadores, como Iago, no tengan su recorrido, sino que el equipo necesita que todos tengan una comunicación táctica adecuada y a Iago le falta un punto de ritmo. Tenemos los pies en el suelo y sabemos lo que es.

¿Cuánto le molesta ese segundo gol de Limón?

Cualquier gol, sea al minuto uno o minuto que sea, siempre molesta, pero hay que entender que las circunstancias que han estado en la segunda mitad, los méritos que han hecho de lograr una remontada y soportar el empuje de los rivales, es indudable que se puede cometer un error. No deben estar tristes, deben estar responsables.

¿Qué le falta al equipo para ganar?

No recibir goles y hacer unos pocos más, jugar y entregarse lo hacen, pero se trata de acertar en la portería contraria.

¿Lo del caucho de la cancha?

Tenía muchísimo caucho, lo que dificultaba el bote del balón y eso nos dificultaba a nosotros, que queremos tener el control del juego.

¿Por qué utilizar a Jamesson Scott como lateral si tiene a Agüero y a Iago?

Demuestra una vez más lo buen profesional que es, soportando incluso críticas injustas, ha jugado las cuatro posiciones de atrás y estoy contento con él. Está dispuesto siempre.

Tienen que ganar todo en casa para tener opciones a la siguiente ronda.

Todo lo que no sea sumar es complicar la clasificación, hay que potenciar el espíritu de los futbolistas, porque los futbolistas están luchando y son los que tienen que acabar el campeonato, pero no con mucho decir se va a ganar.