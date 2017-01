Benito Floro: 'Nos queda una o dos semanas de sufrimiento'

¿Qué esperar de Alajuelense para el partido ante Cartaginés?

Seguimos todavía en una situación de mínimos. La parte importante, que es la delantera, la tenemos bajo mínimos, así que prevemos que nos va a costar, que no va a ser fácil, pero vamos a seguir en la línea de crear buen juego, de crear oportunidades de gol y a la espera de tener acierto en el remate.

El martes 31 de enero se cierra el mercado de fichajes, ¿es una carrera contra el tiempo?

Aun cuando lleguen ellos, otra cosa será la participación en el equipo, hay que acomodarlos, ver su estado, es decir, nos queda una semana o dos de sufrimiento todavía, pero ya están aquí y junto a los internacionales es un punto de apoyo más.

¿Ya ve plasmada su idea?

La idea de juego no es mía, el fútbol tiene una forma de hacerse cuando se está atacando y eso no lo mandan los entrenadores, lo manda el fútbol; uno elige si juega al pelotazo o lo hace combinando, incluso a veces hay que hacer las dos cosas.

"Desde el primer día este equipo está combinando, lo está haciendo bien en líneas generales, casi bien. Hace falta solo la finalización, tanto en las jugadas de gol y en las acciones a balón parado alrededor del área, entonces de lo que se trata es de seguir profundizando en eso para lograr crear muchas opciones y a ver si con todo ello tenemos la suerte de ganar los partidos, algo que realmente merecemos, porque estos cinco partidos han sido un hecho increíble, como un cuento de terror, el equipo jugando bien, haciendo ocasiones de gol y en una chispa un gol imprevisto a la espalda, al poste, lo que sea.

¿José Salvatierra está listo?

Está en condiciones de participar, quizás no todo el partido, entonces tal vez un tiempo.

¿Esperaba estar en esta situación al firmar con Alajuelense?

La situación social del club viene en un momento de cambio, un momento un poco confuso, muy apretado. Si fuese de aquí a cuatro meses hay más espacio de tiempo para organizar las cosas, pero es evidente, hablando futbolísticamente, que al menos dos o tres jugadores de los que estaban no debieron irse, sopesando que el calendario ya estaba hecho, sopesando que cuatro o cinco jugadores se iban para la Selección, sopesando que no había refuerzos en ese momento para traer ya, sobre todo pensando que a Jonathan McDonald le habían caído cuatro partidos de suspensión. Es decir, ese impasse de perder la opción en la cuadrangular donde se toma la decisión de dejar ir a ciertos futbolistas, posiblemente dos o tres de ellos, entre ellos Woodly, podría haberse quedado porque para estos meses era muy importante.

"Lo que pasa es que muchas veces no se piensa tanto en eso y yo creo que ahí sí hubo una especie de laguna, porque no se puede dejar al equipo vacío, sin rematadores, porque por muy bien que juegue, el rematador siempre es el especialista que hace el gol y hacer el gol es ganar. Se está hablando mucho de las acciones de falta en contra, que es una realidad, una mala racha porque no es normal que te hagan ocho goles de golpe franco, esto no me ha ocurrido nunca, es un tema muy extraño, pero sí que es mucho más doloroso no poder materializar las acciones fáciles, que las hace un buen delantero. Es una laguna, un tránsito que hay que pagar por el cambio de dirigencia y de situación técnica, pero ya está así y no podemos darle vuelta atrás y recuperar el tiempo perdido lo más pronto posible".

¿Tuvo que ver con los cambios que hizo la Liga?

Esa decisión se toma antes de que lleguemos a un acuerdo, yo pude aconsejar, pero es un momento que, me lo imagino, es socialmente difícil cuando pierden la cuadrangular y toman esas decisiones. En el fútbol siempre lo que ocurre en la cancha es lo más importante y esto está en relación con la calidad del futbolista. Ya con McDonald, con cuatro juegos perdidos, más juegos miércoles-sabado y miércoles-sábado, y sin ningún chico adelantado en el segundo equipo para ser un finalizador bueno, es dejar vacía una zona que es importantísima para materializar los goles. Para mi criterio, Woodly tuvo que quedarse cuatro o cinco meses.

"Si McDonald no hubiera tenido los cuatro partidos de sanción hubiera sino normal que se hubiese ido Woodly. A mí es que no me gusta mirar el carné del futbolista, me gusta ver el rendimiento".

¿Qué puede decir de los refuerzos?

Hoy (viernes) llegarán todos, lo importante es que lleguen bien y pasen la revisión.

¿Es la delantera la parte que más ha quedado debiendo?

Arturo Campos ha trabajado fenemonal; en el primer partido Bryan Jiménez lo hizo también muy bien. Esos chicos están dando todo lo que tienen y más. La carencia ha estado en la gran cantidad de tiros de esquina y de tiros libres laterales que hemos tenido que no le hemos sacado provecho por desacierto.

¿Son problemáticos los extranjeros que llegan al equipo?

Indudablemente todos ellos han pasado por un filtro, en primer lugar mío y luego de la Comisión Deportiva que francamente formarla es uno de los grandes aciertos del presidente, porque está formada con exfutbolistas con un cariño y una calidad de opinión muy buena, y con un exentrenador muy importante, y la verdad siempre corres el riesgo de equivocarte, pero a este espacio de tiempo tan corto que hemos tenido, pues la verdad, la opinión de la Comisión y de la mía ha ido muy pareja. Confiamos que serán acertados.