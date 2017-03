Aquiles Mata renunció a la vicepresidencia de Alajuelense

Asegura que no tener el tiempo suficiente para atender todas las actividades, al punto que no se integró a muchas

Aquiles Mata le confirmó a La Nación que renunció a la Junta Directiva de Alajuelense, aunque seguirá llevando los temas legales del equipo.

El periodo de Mata en el cargo se acababa en noviembre; no obstante, decidió dejarlo antes por falta de tiempo, según dijo.

"La Junta Directiva requiere de mucho trabajo, mucha reunión. No tengo el tiempo necesario para colaborar con ellos en ese ajetreo, entonces prefiero seguir colaborando con la parte legal como lo he hecho hasta el momento mediante mi oficina, y dar el espacio para que otra persona con mayor energía venga a dedicarle más tiempo a la Junta", indicó.

Cuando se le consultó si era marginado por los nuevos dirigentes, respondió: "Desde que se dio la nueva elección me dediqué únicamente a ir a ciertas juntas directivas, no iba a otras actividades de la institución, ni siquiera como invitado, por el tiempo. No sé si algunos directores pensaban que era de esa forma; no me integré a actividades que la institución siempre convoca".

El 17 de febrero anterior, en una entrevista con este medio, Mata expresó que no continuaría en la directiva una vez que terminara su designación.

"Creo que ya le he dedicado bastante tiempo a la Liga, en sacrificio de la oficina y sobre todo mi familia, esposa y nietos. Espero ahora dedicarme con más ahinco al trabajo en la oficina y a mi familia, también dedicar el tiempo necesario al trabajo de la institución", aseveró este miércoles.

Su dimisión se da a menos de un mes de que fuera criticado por Jafet Soto, gerente del Herediano.

El 14 de febrero, Soto denunció que Aquiles Mata le solicitó a la Unafut explicaciones de por qué Jonathan McDonald recibió cuatro partidos de suspensión luego de ser expulsado por insultar al árbitro en el último juego de la cuadrangular del Invierno contra Santos, mientras que no investigaron a Hernán Medford, timonel florense, por hacer lo mismo en el duelo ante Saprissa.

Ese día Soto le achacó la responsabilidad a Mata, pues dijo que Fernando Ocampo, presidente de Alajuelense, apenas estaba asumiendo el cargo.

En aquella oportunidad, Ocampo dijo "No es un tema que hayamos discutido a nivel de Junta Directiva. Tengo una conversación pendiente con Aquiles sobre este caso y preferiría no ahondar más en el tema".

Mata llegó al órgano colegiado manudo en 2010, con Raúl Pinto, quien dejó la presidencia a principios de diciembre anterior.

El abogado ha sido reconocido por las apelaciones que gana a favor de Alajuelense.











Comparta este artículo Deportes Aquiles Mata renunció a la vicepresidencia de Alajuelense Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Aquiles Mata renunció a la vicepresidencia de Alajuelense Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.