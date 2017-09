Antonio Abassolo, técnico de Guadalupe: 'No se nos han dado los resultados'

Guadalupe

Antonio Abassolo, técnico y accionista de Guadalupe, se marchó con un gran sinsabor luego de caer 2-3 ante Cartaginés, máxime que estuvo en ventaja con un 2-0.

--¿Qué análisis hace del compromiso ante Cartaginés?

--Fue un buen partido, intenso y un duelo disputado. Iniciamos bien, el segundo tiempo fue intenso, comenzamos arriba en el marcador, pero terminamos perdiendo nosotros.

--¿Qué análisis hace del equipo ahora como técnico?

--Yo creo que el equipo viene jugando bien, pero no se nos han dado los resultados. El equipo se mostró con trabajo y orden. Luego se vieron unos errores personales y perdimos.

--¿Qué tan complicado se vuelve el calendario pues deben visitar Saprissa el próximo fin de semana?

--Es difícil, pero de cualquier manera no es fácil. Son once equipos muy buenos los que tenemos que enfrentar. Por la situación en la que estamos se complica un poco más.

--¿Qué le ha parecido el rendimiento de los atacante mexicanos (Aldo Magaña y César Martínez)?

--No sólo los mexicanos. Se destacan porque son atacantes y están en los goles, pero la mayoría de la planilla ha mostrado un buen nivel.

--Es accionista y entrenador... ¿Se mantendrá en ese doble cargo?

--Yo me quedo al frente, pero estamos buscando un buen perfil para que esté en el banquillo. No me quedo aquí para siempre, mis otros socios me pidieron que me hiciera al frente del equipo.

--¿Pierde el equipo por los cambios que hizo?

--Ustes tiene su comentario y yo tengo el mío.