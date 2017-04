Anllel Porras ve luz en un torneo que le era muy sombrío

Guadalupe

Anllel Porras transitaba por un camino nublado, en el que la luz prácticamente no le daba, ya que las lesiones y la poca regularidad le impedían celebrar.

Sin embargo, el cielo del atacante se despejó este domingo ante Belén, luego de conseguir un doblete que le dio a Saprissa el triunfo y de paso el liderato del Torneo de Verano.

Anllel regresó contra los belemitas al ingresar de cambio en el minuto 76, tras perderse cuatro partidos por un esguince en el tobillo izquierdo, que sufrió frente a Limón, en la fecha 16.

Porras apenas acumula el 27% de los minutos posibles en el certamen (498 de 1.800) y previo al duelo ante los florenses solo registraba un gol (en la jornada 11, durante el enfrentamiento con Liberia).

No obstante, el delantero espera que este sea el despertar en el momento clave.

“Vengo de estar cuatro partidos fuera por una lesión en el tobillo. Me he cuidado, he tratado de hacer las cosas bien y creo que Dios me premia. Es bonito y gratificante para uno como profesional”, manifestó.

Pese a ser el héroe de los morados en el Colleya Fonseca, el ariete prefiere darle méritos a sus compañeros y simplemente agradece por concretar.

“Fueron circunstancias que nos hicieron llegar a los goles, pero el equipo quiso la pelota en todo el partido y siempre propuso. La meta es cerrar de primeros y esta vez me tocó colaborar, así que me voy feliz con esto. Para uno es bonito anotar cuando el club lo necesita, fue un buen regalo”, agregó.

Por su parte, el técnico tibaseño Carlos Watson recalcó que tiene toda la confianza en Anllel. Además, destacó las cualidades de su atacante para pelear por la pelota siempre, la rapidez para aparecer y el olfato goleador, pese a que en el certamen anterior solo concretó dos veces y en el actual campeonato acumula tres dianas.











