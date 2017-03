Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Anderson Leite no puede hacer fútbol hasta nuevo aviso

Deportes Anderson Leite no puede hacer fútbol hasta nuevo aviso

El dictamen médico del saprissista Anderson Leite es muy claro: no puede hacer fútbol hasta nuevo aviso, tras el trauma craneoencefálico que sufrió el martes anterior en el duelo ante Pachuca por la Concacaf Liga de Campeones.

Leite llegó al país jueves, luego de pasar una noche en un hospital en Hidalgo.

Luego de ser examinado por el neurocirujano en Costa Rica, se determinó que debe estar una semana en reposo y luego podrá realizar ejercicios aeróbicos que no involucren contacto con el balón.

Los morados siguen un protocolo estricto con el jugador brasileño y aunque el doctor Esteba Campos confirmó ayer que se encuentra bien, no pueden arriesgar su integridad.

LEA: Saprissa incluye sufrir en su diccionario

“En Estados Unidos y Europa el protocolo a seguir puede llevar varias semanas o meses en que el jugador esté fuera de competencia. No podemos negar que el evento de Anderson fue muy serio porque presentó una conmoción cerebral, tuvo pérdida de la consciencia y una crisis convulsiva”, indicó.

Campos recalcó que el futbolista está en constante observación por parte del cuerpo médico, ya que las consecuencias se pueden presentar con el pasar de las semanas o meses.

“Si a los 15 días vemos que no hay síntoma neurológico, muy posiblemente se le da el alta médica. Por momentos la evolución es muy buena, pero hay que involucrar a muchos profesionales para garantizar que el jugador va a poder volver a la competencia y minimizar al máximo el riesgo de que se vuelva a presentar otro evento”, manifestó el galeno tibaseño.

LEA: Carlos Watson: 'No se puede perder, porque el que pierde, paga'

Carlos Watson, timonel de la S , recalcó que seguirá al pie de la letra las instrucciones de Campos, pues lo que priva en este tipo de casos es la salud.

“El médico me ha dicho que está capacitado para entrenar todo lo que no sea fútbol. Por ahora no puede jugar. Falta que ellos (médicos) vuelvan a valorarlo y nos digan”, manifestó.

Por su parte, Daniel Colindres, quien llegó de primero a socorrer a Leite, dijo que se asustó al ver a su compañero.

“Perdió el conocimiento y por momentos estaba sin respirar, pero ahora espera verlo de regreso pronto”, dijo.











Comparta este artículo Deportes Anderson Leite no puede hacer fútbol hasta nuevo aviso Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Anderson Leite no puede hacer fútbol hasta nuevo aviso Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.