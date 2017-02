Álvaro Saborío: 'Vine a disfrutar, no vine a ver a mi madre sufrir'

El delantero Álvaro Saborío admitió que las razones que más pesaron para retirarse del fútbol fueron el comportamiento de algunos aficionados y los comentarios por parte de un sector de la prensa, durante los cuatro partidos que tuvo en su regreso al país.

LEA: Álvaro Saborío se retira del fútbol sorpresivamente

Saborío aseguró que no está listo para recibir insultos por parte de los seguidores.

¿Qué lo llevó a tomar esta decisión?

Vine a disfrutar, no vine a ver a mi madre sufrir como lo hizo ayer (miércoles), tengo dos hijos, una esposa que quiero disfrutar. No vengo con la intención de exponerlos a ellos, exponerlos a un ambiente que ya no estaba preparado, no me siento en la disposición de aguantar insultos y críticas sin sentido solo por fallar un gol.

Creo que es injusto las cosas que están pasando. Ayer lo comenté con Paulo (Wanchope) con Carlos Watson y Juan Carlos Rojas, mi idea era participar en este proyecto de Saprissa hasta el final, entregarme al máximo como lo hice en cada entrenamiento y partido, pero no pienso ni vuelvo a tolerar que se me ofenda o se me juzgue por dar el máximo.

Recibí muchos mensajes de apoyo, que echara marcha atrás la decisión, pero yo no quiero traer a mi hijo al estadio y que pase lo que pasó ayer. Quiero entregarle a mi hijo la mejor educación, los mejores valores y no quiero mostrarle que somos así, quiero mostrarle gente sensata que sabemos comprender las diferentes situaciones de la vida.

¿Es justo que la carrera suya termine así?

Disfruto. Estoy consciente de cómo disfruté mi carrera, disfruté demasiado. Le saqué el máximo provecho, de que terminara de esta manera es circunstancial, me hubiera gustado terminar yendo al Mundial de Clubes, siendo campeón nacional, pero yo no voy a exponerme más.

¿Hace cuánto venía meditando la decisión o si fue ayer? ¿Qué viene ahora?

Una decisión de estas uno no la toma tan a la ligera, uno la valora, consulta con personas que han pasado por estos pasos. Lo pensé bastante, también quería ver la actitud, el comportamiento de la gente cómo me trataba, de si mi familia se podía adaptar a mi carrera en Costa Rica. Siento que no puede ser, entonces prefiero apartarme y disfrutar a mi famlia. Lo que pienso hacer ahora es disfrutarlos a ellos, tengo algunos proyectos que voy a cumplir, quiero descansar, recuperarme bien.

¿Cuál es su opinión de cierto sector de la afición, sobre todo por lo el altercado que tuvo ayer con algunos seguidores?

Sí, lo que pasó ayer me sorprendió, porque yo nunca había reaccionado de esa manera, pido disculpas a la gente que me vio actuar de esa manera, la verdad me siento apenado sobre eso, pero igual siento de que la madre es la madre y cuando a uno se la ofenden o se la tocan es un punto importante. Hace años no sentía ese odio o ira hacia mi persona y respondí de esa manera. Pido disculpas al que se ofendió porque no debí actuar de esa manera.

¿Cómo describe los momentos que vivió durante este último mes con Saprissa?

Siento agradecimiento, lo que me llevo es siempre el apoyo de la afición, el acuerpamiento del cuerpo técnico, fisios, directivos... me voy contento, agradecido, lleno, feliz de haber pertenecido a este equipo, de haber estado en esta institución y ahora queda desearle la mayor de la suerte a ellos.

¿Cómo soportó que durante años fue aclamado por la afición pero también lo ofendían?

Como siempre, echando para adelante, tratando de no escuchar tanta crítica, tratando de evitar eso y demostrarme a mí que soy más de lo que se habla. Llega un punto que uno se cansa de tanto, de tanto acoso, de tanta cosa que no tiene sentido. Llega un ídolo a Saprissa y lo tratan así, es algo impresionante. Afuera nunca me pasó esto, me siento bastante contento de haberme ido bastante tiempo, de no haber experimetando todos esos años lo que viví ayer otra vez. En la selección me pasó bastantes veces, sin sentido creo, porque soy el tercer goleador y nunca vi que me reconocieran eso. Les he dado muchas alegrías, he jugado con la rodilla inflamada, con dolores, desgarrado y nadie pregunta cómo hice, siempre me criticaron por la opción que fallé. Pero ya me cansé de las críticas sin sentido, del acoso, perseguimiento, de los comentarios de Kristian Mora que hizo cuando fallé una opción ante Santos. Me molesotó bastante la verdad y ya quiero alejarme de esto. No voy a seguir ligado al fútbol, no quiero que mi familia siga sufriendo, pasando esto. El fútbol mismo me dio sabiduría para hacer otras cosas, otros proyectos, hacerme un estilo de vida mejor del que tuve en mi niñez y espero darle a mis hijos un estilo de vida bueno.

¿Se va decepcionado del Saprissa?

No, decepcionado no me voy, me voy lleno de las buenas presentaciones que hice aquí, de mi debut, de los goles, de los compañeros que tuve, los mensajes de apoyo de la afición, de mis excompañeros que tuve en el equipo, de las palabras del presidente que me alagan, me llenan de alegría de sentir ese soporte de una institución tan grande. Me voy con eso, no me voy ni resentido, ni amargado, me voy contento por la carrera que hice. Agradecimiento solamente.

¿Cómo fue el momento en qué tomó la decisión? ¿Quién lo aconsejó?

Lo consulté con mis personas más cercanas, mi familia, mi padre, mis amigos, personas que ya han vivido esta etapa, y les explique como le expliqué a don Juan Carlos mi decisión. Ellos lo entienden, saben que llega un momento donde uno tiene que poner prioridades y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Ahora es tratar de seguir disfrutando, seguir aproechando la vida, ahora que soy padre tratar de disfrutarlos a ellos.











