Álvaro Saborío: 'Me visualizo haciendo bastantes goles'

Futbolista firmó por un año con Saprissa

El delantero Álvaro Saborió se mostró feliz por llegar al Saprissa, tras firmar un contrato de un año. Admitió que la negociación fue larga y que espera hacer muchos goles.

¿Qué pesó para volver a Saprissa?

Lo que pesó fue mi deseo de volver al país, a un equipo campeón, sentir la adrenalina de competir por títulos, de seguir haciendo historia en Costa Rica y seguir disfrutando lo que me resta de carrera.

¿Qué puede aportar al camerino?

Primero quiero conocer a los jugadores, tener el primer contacto con el equipo, después poner a disposición toda mi experiencia, los años de fútbol que he tenido.

La afición pedía su fichaje, ¿qué piensa de esto?

Como jugador y aficionado del equipo también me gusta volver. He hecho bien las cosas para que la afición esté contenta de verme aquí, y yo contento, el sentimiento es mutuo. Ahora a tratar de hacer las cosas bien y adaptarme cuanto antes.

¿Se ha puesto alguna meta goleadora en el año de contrato?

No, nunca me pongo metas así, pero sí me visualizo haciendo bastantes goles, me visualizo celebrando en el estadio. Tengo que integrarme al equipo, ponerme en forma y poder pelear por un puesto.

Ahora que está en el torneo se une a Erick Scott y Víctor Núñez como los jugadores activos con más goles. ¿Qué significa eso?

Significa que he tenido una buena carrera, pero no pienso tanto en eso. Quiero empezar a entrenar, sentirme parte del equipo y los goles vendrán.

¿Qué le puede aportar al Saprissa?

Me siento muy feliz de estar en la posición de tener el aprendizaje que pueda transmitir a los jóvenes, para que se esfuercen por lograr una carrera importante. Vamos a aportar todo lo que pueda.

¿Cómo se siente para jugar? ¿Sería el último equipo en su carrera?

Físicamente me siento muy bien, después quiero disfrutar mucho, vivir el día a día y aprovechar cada entrenamiento, cada partido, y de ahí tomar decisiones. Me siento muy bien.

¿Volvería a la Selección?

Primero quiero destacar y estar bien en mi equipo y luego sería Óscar (Ramírez) el que vaya a tomar la decisión o lo hablaremos, pero primero tendría que mostrar que estoy en un buen nivel en Costa Rica.

¿Qué significa para usted volver a la Concachampions con Saprissa?

Significa mucho, es estar a las puertas de un torneo muy lindo, en el que compartí con compañeros muy importantes para mí, me alegra bastante regresar.











