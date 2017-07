Álvaro Saborío: 'Las ganas de jugar revivieron, las perdí cuando estuve en Saprissa'

Ciudad Quesada

Álvaro Saborío irradia optimismo, se siente contento por retomar la profesión que ama y hasta hizo una confesión.

"Las ganas de jugar revivieron, las había perdido cuando estuve en Saprissa. Por eso decidí parar y cuando tomé la decisión de regresar, fue porque sentía ese deseo y por eso estoy aquí", manifestó Saborío al finalizar el amistoso del sábado en Ciudad Quesada entre San Carlos y Alajuelense (1-1).

Todo pasó muy rápido. Luego de retornar a Costa Rica para jugar con los morados en el Verano pasado, el atacante anunció su retiro del fútbol, el 9 de febrero.

Fue una decisión sorpresiva, porque solo había actuado en cuatro partidos: ante Limón, Santos, Herediano y Belén.

Diecinueve semanas después, confirmó que volvería a jugar y que lo haría con San Carlos, en la Liga de Ascenso.

El atacante aún tiene mucho que aportar y sin presiones de ningún tipo lo demuestra en el equipo de Hernán Fernando Sosa.

Su presencia genera tensión en la defensa rival y despierta emoción entre los aficionados.

Saborío lo intentó en múltiples ocasiones y no pudo anotarle a la Liga, pero nadie le reprochó nada.

No hubo silbidos ni insultos, así que él simplemente se dedica a jugar en paz, a disfrutar lo que hace y a aportarle a su equipo.

En los dos amistosos anteriores de los norteños se hizo presente en la red.

El delantero le marcó dos tantos a Cariari y también le hizo dos goles a Grecia.

"Voy agarrando forma, la gente me ha recibido muy bien y estoy contento, jugando fútbol y tratando de ayudar al equipo".

Ante Alajuelense le quedó una espinita, porque se vio muy laborioso y hubo dos acciones en las que Mauricio Vargas le ahogó el grito de gol.

"Siempre me caracterizo por eso, tuve varias, es pretemporada y por dicha vamos por buen camino", citó Sabo, quien pasó todo el encuentro ante los manudos con una molestia en la mano.

"Me disloqué el dedo, pero no pasa nada. Lo que pasó es que me prensé en la camisa de (Cristopher) Meneses, pero no pasa nada".

Otra cosa que tiene contento al atacante es que la rodilla no le molesta para nada.

"Sentí que podía ayudar al equipo, me sentí bien físicamente, con el entrenamiento que estaba haciendo la rodilla la sentía muy cómoda. He entrenado y he jugado en esta cancha (sintética), que para nadie es un secreto que es dura, y me he sentido muy cómodo", recalcó.

En cuanto a lo físico, Saborío está en óptimo nivel y reveló que otro deporte le ayudó a eso.

"Estaba entrenando crossfit con mi amigo Arturo Pérez y me he sentido muy cómodo, ahora lo que queda es agarrar más fútbol, que es lo que necesito. Practicar crossfit me permitió seguir jugando ahorita".

Ahora él combina su vida de futbolista con la ganadería y como todo marcha bien, ya tiene retos definidos.

"Quiero disfrutar, tratar de ayudar al equipo a llegar a la Primera División lo más rápido posible y quiero hacer eso, disfrutar en el día a día, venir a entrenar, disfrutar esto que es una profesión muy linda y aprovechar el tiempo libre para hacer lo mío".

Por lo que hizo ante Alajuelense, Saborío dejó ver que aún puede competir a un alto nivel.

"Yo me siento cómodo y si tomé la decisión de jugar, es porque me siento en forma y si lo hago en la Segunda División, es porque creo que puedo ayudar aquí".

Además, Sabo también se refirió a la Liga de Benito Floro.

"Es un equipo trabajado. Conozco al técnico porque lo tuve en México, lo aprecio muchísimo y tiene grandes jugadores que creo que van a hacer un gran torneo".

Saborío dice que nunca se ha puesto un límite y que esta vez no será la excepción.

"Tengo que ir paso a paso, partido a partido, tratar de anotar en los partidos que me toque y después ahí veremos".

La Liga de Ascenso comenzará el fin de semana y según el calendario, San Carlos recibirá a Barrio México.

"Se nota que estamos haciendo un buen trabajo, el ritmo es alto a pesar de que somo un equipo de Segunda División y estamos contentos y conscientes de que tenemos que ir paso a paso", citó, para agregar: "Escuché que con Barrio México hay un problema, pero igual, nos estamos preparando como si el torneo empezará cuando corresponde".

El artillero se refiere a que el equipo canela no está al día con las Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que es incierto si podrá empezar el torneo.

Saborío está listo para ser figura en la Segunda, pero cuando se le consulta si pretende volver pronto a la Primera División, responde con una gran sonrisa que queda a la interpretación.

Él jugará hasta donde la cuerda le dé y hoy por hoy siente que hay Saborío para rato.

"Créame que sigue siendo una marca muy fuerte, se mantiene muy bien físicamente. Ya no se mueve tanto, pero sí es muy fuerte y esos son los retos bonitos que a uno le gustan, con los que uno quiere medirse para ver cómo está él y cómo está uno", comentó el defensa liguista Seemore Johnson, quien tuvo que lidiar con el atacante norteño en Ciudad Quesada.