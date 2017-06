Álvaro Saborío: 'Llevo una vida más tranquila de ganadero, agricultor y de gente de familia'

Con más pausa y metido de lleno en el ámbito de la ganadería y la agricultura. Así se encuentra el futbolista Álvaro Saborío, quien esta semana anunció su regreso al fútbol con San Carlos.

Saborío encontró regocijo en su finca en la zona norte tras su sorpresivo retiro del Saprissa. Revitalizado y ahora con la misión del ascenso, Sabo atendió a La Nación para contar su nuevo estilo de vida.

¿Cómo tomó la decisión de regresar?

Fue algo que venía analizando desde hace tiempo y si podía ser en el equipo de mi pueblo, nos sentamos a hablar un día y decidimos que sí se podía lograr.

¿Cuánto le ilusiona que sea en San Carlos?

Principalmente es por eso, porque es el equipo de mi casa, de donde yo soy, yo iba al estadio de niño a ver los juegos, vivo aquí y mi familia también es de aquí. Me ilusiona muchísimo.

¿Usted vive en San Carlos o en San José?

En San Carlos.

¿Lleva una vida más tranquila en San Carlos?

Sí, llevo una vida más tranquila de ganadero, agricultor y de gente de familia, que busca hacer cosas en la tarde, que quiere sembrar algo, comprar pasto, darle comida a las vacas, yo lo hago y me emociona mucho, me apasiona.

¿Tiene ganado en la finca?

Sí, tengo ganado, me apasiona ese tema. Es algo muy estable, muy tranquilo, totalmente diferente a lo que he hecho en todo este tiempo, me siento muy contento, me despejo de todo y estoy en total tranquilidad y feliz.

Lo hemos visto en algunas charlas, ¿de qué se tratan?

Formé parte de la feria vocacional organizada por la Cámara de Ganaderos y compartí un rato con los muchachos de los colegios de la zona norte, estuvo muy lindo, me tomé fotos y todo. Es bonito compartir un momento con ellos.

Lo veo muy metido de lleno en la ganadería, ¿cuánto lo ha revitalizado eso?

Sí me ha llenado bastante, la verdad el día se me pasa volando en la finca y también me queda muy cerca venir a entrenar y estar de lleno en esto. Me pone muy alegre que hago lo que me gusta. La pasión por esto me ha ido creciendo día a día.

Hablando de la parte deportiva, ¿cómo analiza el reto de ascender?

Esa es la principal idea y lo que se habló con los directivos. Ojalá podamos ascender lo más rápido posible, ojalá ganar los dos torneos y hacerlo de manera inmediata. Quiero hacer las cosas bien, estoy muy bien físicamente. Ojalá la gente de los alrededores sientan el equipo como propio, que vuelva a ser el San Carlos de pueblo, que siga siendo bastante querido por la afición del país y la zona norte.

¿Cómo toma el volver a un camerino y a respirar el fútbol diario?

Yo tengo algunos meses de no vivir eso, es bastante bonito convivir con los compañeros en el día a día, el escuchar la charla técnica y las historias de los compañeros.

¿Cómo se siente físicamente?

Yo me he preparado todo este tiempo, no he dejado de entrenar. Lo que queda es incorporarme cuando me digan. El sábado tengo un compromiso con las Estrellas Másters, voy a participar y luego me uno de lleno a San Carlos.

¿Cuáles personas lo buscaron luego de hacer oficial su regreso?

La mayoría de personas que conozco están muy alegres, aquí en San Carlos también. Cuando salgo a hacer un mandado las personas me dicen que gracias por cumplirles un sueño de verme jugar con el equipo del pueblo, muchas personas me dicen que qué dicha que vengo a ayudar, me siento muy halagado por el equipo, ojalá vayan mucho al estadio a alentar.

¿Cómo cree que tomó el saprissismo su vuelta al fútbol?

Sí, todos los aficionados de Saprissa me han dado buenos deseos y buenas vibras. Me han dicho que ahora tienen dos equipos y que van a seguir de lleno el campeonato de Segunda para ver cómo nos va. Se alegran de que yo vuelva a jugar, que todavía me faltaban algunos años de carrera, les agradezco los mensajes de apoyo. Trataré de hacer las cosas bien para que todos se sientan felices.

¿Cómo ve lo de los encontronazos con aficionados? ¿Siente que se podrían dar en San Carlos?

La verdad es algo que siempre me ha pasado durante mi carrera, por una u otra razón he tenido un encontronazo con alguna gente, yo voy a tratar de hacer mis cosas y que la gente esté contenta.

¿Alguna anécdota que usted recuerde de ir de niño al Estadio Carlos Ugalde?

Recuerdo ir mucho a los partidos de noche, caminar desde el barrio La Cruz hasta el estadio, ver a los jugadores, ver a mis ídolos y disfrutar un partido de Primera División. Ahí fue también mi inicio de querer ser futbolista como ellos y todo eso sigue muy presente, me ilusiona mucho regresar a ese estadio.