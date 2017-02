Álvaro Saborío se retira del fútbol sorpresivamente

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Luego de su regreso a Costa Rica, el atacante Álvaro Saborío dio a conocer este jueves a La Nación su retiro del fútbol.

Saborío dijo a este medio que a partir de este momento deja el deporte rey, luego de la actuación de la noche del miércoles ante Belén.

"Me retiro ya. Creo que este es el momento. Disfruté mucho esta carrera", dijo Saborío este jueves a La Nación.

Saborío, de 34 años, disputó cuatro partidos con el Saprissa este torneo: contra Limón, Santos, Herediano y Belén.

El ariete dio la noticia al vestuario el miércoles en la noche y, aunque a algunos les pareció extraño, el atacante les hizo ver que su momento había llegado.

Álvaro agregó que no fue una decisión tomada por insultos que recibió por parte de un sector de la afición morada, tras el juego ante Belén.

"Esto no lo hago por la gente, jamás se puede tomar una decisión de tal grado pensando en la gente, yo primero pienso en mi familia, si es lo correcto que siga o no, si ellos pueden sufrir en algún momento y de ahí se toman decisiones, también pensando en el estado de ánimo mío y no voy a hacer que mi familia sufra por mí", añadió.

Saborío marcó 96 goles en 160 partidos con el cuadro morado.

El jugador también envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

