Álvaro Saborío puede entrar pronto al podio de goleo histórico de Saprissa

Álvaro Saborío está de regreso y visualiza que hará bastantes anotaciones en su nueva etapa en el Deportivo Saprissa.

Sabo partió al exterior en el 2006 con 95 goles con los morados, cifra que lo pone a las puertas de entrar al top tres de goleadores históricos del club.

El artillero está en el cuarto lugar y para ingresar a los puestos de privilegio le restan nueve dianas, con las que alcanza a Eduardo Flaco Chavarría (104).

El segundo lugar es de Édgar Marín con 108 festejos con la casaca del Monstruo, y el máximo anotador del club es Evaristo Coronado con 148 tantos, según datos suministrados por el estadígrafo Gerardo Coto Cover.

El propio Saborío aseguró que no se propone una cifra exacta de goles, pero sí se ve con muchos festejos en su regreso a la S .

“Nunca me pongo metas así, pero sí me visualizo haciendo bastantes goles, me visualizo celebrando en el estadio. Tengo que integrarme al equipo, ponerme en forma y poder pelear por un puesto”, comentó el jugador.

Además, Saborío se une a Erick Scott y a Víctor Mambo Núñez como los goleadores históricos del fútbol tico que siguen vigentes. Scott tiene 124, mientras que Núñez registra 240.

“Eso significa que he tenido una buena carrera, pero no pienso tanto en eso. Quiero empezar a entrenar, sentirme parte del equipo y los goles vendrán”, manifestó ayer el futbolista durante su presentación oficial.

El artillero realizará hoy su primera práctica bajo las órdenes de Carlos Watson.

La fecha de su debut aún es incierta por dos motivos: la institución está a la espera del pase internacional del DC United de los Estados Unidos y el jugador debe ponerse a tono físicamente.

Sello garantizado. Paulo César Wanchope, gerente deportivo de la S , explicó que la incorporación de Saborío llega a reforzar aún más la delantera que ya contaba con Fabrizio Ronchetti, Rolando Blackburn y Anllel Porras.

“Es garantía de gol, sus números así lo avalan, indiscutiblemente va a aportar liderazgo y va a ayudar a muchos jóvenes. La presencia de él va a ser importante, sabe lo que es ser campeón y sacrificarse para lograr objetivos”, expresó Wanchope, quien todavía no cierra la puerta para nuevos refuerzos.

Por su parte, Juan Carlos Rojas, presidente del club, se mostró ilusionado con el retorno.

“Se combinaron algunas cosas como el aval deportivo y la idea de traer a un ídolo de la calidad de Álvaro. Esperamos tener otras figuras de vuelta”.











