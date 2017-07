Álvaro Saborío impulsa con doblete a San Carlos a su primera victoria en la Liga de Ascenso

El debut del ariete Álvaro Saborío con San Carlos, en la Liga de Ascenso, no pudo ser mejor para los intereses norteños en su afán de volver a la máxima categoría.

Saborío marcó un doblete y dio una asistencia en el primer juego de la temporada para los sancarleños en la segunda división, con el cual triunfaron 3-1 como visitantes ante la escuadra de Jicaral Sercoba.

Los pupilos del técnico Hernán Fernando Sosa no habían jugado en la primera fecha ante la sanción del Barrio México, al que no le programan partido por atrasos en sus pagos a la CCSS.

Para los jicaraleños abrió la cuenta Asdrúbal Gibbons, pero antes de terminar la primera parte Saborío emparejó de penal el marcador (1-1).

En el complemento Saborío rápidamente marcó el 2-1 para los norteños y ante de concluir el duelo dio un gran servicio a Luia Chicharrón González para el 3-1 definitivo. Para González fue su gol número 100 en la Liga de Ascenso.

Para Jicaral, que ahora es dirigido por el mexicano Fernando Palomeque, fue un golpe muy duro y apenas tiene un punto tras dos partidos disputados en el certamen.

Otro equipo que se vio sorprendido en casa fue el Puntarenas FC, que a duras penas pudo empatar 1-1 ante la Asociación Deportiva Guanacasteca.

Los nicoyanos abrieron la cuenta con anotación de Steven Ramos y en el epílogo del compromiso el venezolano Roberto Brito marcó la paridad en un duelo en que los porteños dominaron de principio a fin.

Por su parte, Santa Ana igual no pasó de la paridad 1-1 ante Palmares. Los santaneños marcaron por intermedio de Jeancarlo Ineckén, mientras Alinso Martínez fue el autor del gol de los visitantes.

El duelo de Barrio México y Santa Rosa no se programó por los problemas económicos del conjunto de la franja. Es el segundo compromiso que le suspenden a los barriomexicanistas por el mismo problema.

Mientras tanto, en el grupo 2, Curridabat sorprendió a AS Puma Generaleña venciéndolo en su propio reducto 1-3 el sábado. Para los generaleños abrió la cuenta Jaime Valderramos, sin embargo los capitalinos reaccionaron y se dejaron el triunfo con los tantos de Geykel Wales, Diego Monge y Fabián Oviedo.

Turrialba hizo valer su condición de local y con anotaciones de Steven Rivas, Estefan Jackson y Fabián Solano doblegó 3-1 a Moravia Fútbol Consultans, que marcó por intemedio de Shawn Manley.

En el Estadio Comunal de Cariari Pococí los anfitriones se vieron sorprendidos por la escuadra de Aserrí, que se impuso 3-2 gracias a las conquistas de Juan Luis Jawnyj en dos ocasiones y Ronny Díaz, mientras Geison Jiménez descontó para los de casa con un doblete.

Finalmente, Uruguay de Coronado venció 2-0 a Sporting San José con las dianas de Froylán Alfaro y Daniel Travieso Jiménez.

Los conjuntos de San Ramón y Escazuceña tuvieron libre este fin de semana.

En el grupo 1 la próxima jornada de la Liga de Ascenso la disputarán: Palmares vs. Puntarenas, San Carlos vs. Santa Ana, Santa Rosa vs. Jicaral y San Ramón vs. Barrio México. Libre: Guanacasteca. En el grupo 2 los compromisos serán: Aserrí vs. Uruguay, Curridabat vs. Cariari, Moravia vs. AS Puma y Escazuceña vs. Turrialba. Libre: Sporting.

Posiciones

Grupo 1

Equipo PJ PG PE PP Pts

Santa Rosa 2 2 0 0 6

San Carlos 2 2 0 0 6

Guanacasteca 2 0 2 0 2

Santa Ana 2 0 2 0 2

Palmares 2 0 2 0 3

Puntarenas FC 1 0 1 0 1

Jicaral 2 0 1 1 1

San Ramón 1 0 0 1 0

Barrio México 2 0 0 2 0

Grupo 2

Equipo PJ PG PE PP Pts

Curridabat 2 0 0 0 6

Uruguay 2 1 1 0 4

Escazuceña 1 1 0 0 3

AS Puma 2 1 0 1 3

Turrialba 2 1 0 1 3

Aserrí 2 1 0 1 3

Cariari 2 0 1 1 1

Sporting 2 0 1 1 1

Moravia 2 0 0 2 0