Alejandro Alpízar quería seguir en el fútbol, pero las ofertas no llegaron

A sus 38 años de edad, Alejandro Alpízar sentía la necesidad de seguir jugando al fútbol, de ponerse los tacos domingo a domingo y disputar puntos... pero nadie le abrió la puerta.

El veterano siente que aún está en un nivel óptimo para ayudar a un equipo en primera o segunda división, pero hasta el momento tendrá que dejar el fútbol de lado.

"Quisiera seguir, pero no hubo chance. Tenía toda la fe de seguir un poco más, pero no me salió la oportunidad, por lo que ahorita no estamos en el fútbol", dijo Alpízar con un poco de nostalgia.

El delantero cerró su cuota goleadora en la máxima categoría en 147 anotaciones, ocupando el sétimo lugar en el ranquin de goleadores históricos del país.

Los 147 goles de Alpízar solo están por detrás de los conseguidos por Víctor Núñez (244), Errol Daniels (196), Roy Sáenz (168), Leonel Hernández (164), Guillermo Guardia (149) y Evaristo Coronado (148).

No obstante, la carrera de Alpízar podría tener un nuevo capítulo, pues un proyecto en Desamparados lo podría traer nuevamente al fútbol, ya sea como técnico o jugador.

"Hay un proyecto ahí en Desamparados, la Municipalidad junto con la empresa El Lagar quieren un equipo de segunda división en Desamparados, un cantón que es bastante grande y vamos a ver si nos metemos a ayudar al cantón", explicó Alpizar.

El otrora delantero de Alajuelense y Saprissa estuvo en el partido de Ronaldinho en Costa Rica, en el que demostró que aún tiene la capacidad de definir y marcó un doblete.

Alpízar defendió la camiseta de Saprissa, Alajuelense, Pérez Zeledón, UCR, Liberia, Uruguay de Coronado y Carmelita en nuestro país, sumado a su paso por el Xelajú de Guatemala.

Fue campeón nacional en siete oportunidades con los manudos y cuatro con los morados.