Directivo de Alajuelense: 'Tenemos una plantilla para ser campeones en el próximo torneo'

Liga piensa en el torneo local y en la 'Concachampions'

Alajuela

Con cinco futbolistas del medio local contratados, en Alajuelense creen que se arman bien para la temporada 2017-2018.

Los rojinegros se llenan de fe y se ilusionan con la expectativa de que con estos movimientos pueden acabar pronto con la sequía de títulos, pues su último cetro lo conquistaron en el Invierno 2013.

El equipo de Benito Floro se mantendrá entrenando hasta mediados de mayo y por eso es que de una vez se integraron los volantes Jake Beckford, Din John Arias y Bryan López, así como los defensores Álvaro Aguilar y Seemore Johnson.

Los manudos despidieron al defensa ecuatoriano Jefferson Hurtado y al atacante chileno Nino Rojas, en tanto que renovaron a Kenner Gutiérrez, Jameson Scott y Patrick Pemberton.

También pretenden ampliarle el contrato por tres años a Bryan Jiménez y este martes anunciaron que Michael Umaña no continuará en el equipo, pues la dirigencia se cansó de esperar respuesta del futbolista.

Según el directivo Federico Calderón, todos los movimientos efectuados son porque así los acordaron la Comisión Deportiva y el entrenador Benito Floro, quien a su vez es gerente deportivo.

Al consultársele si lo que falta es buscar un delantero, el vocero de la Junta Directiva respondió: "Hay varios puestos que se están evaluando, no necesariamente un delantero, pero igual, en realidad no le puedo decir que estamos buscando más jugadores porque no estamos buscando".

Y agregó: "La Comisión Deportiva tiene una evaluación de los posibles jugadores y si se da alguno, perfecto, y si no, creemos que con la plantilla que ya estamos conformando tenemos un equipo para competir en los dos torneos y para ser campeones en el próximo".

Reiteró lo que el jerarca Fernando Ocampo anunció el jueves pasado y es que en la Liga no piensan en cantidad, sino en calidad.

"No tenemos un número de jugadores por contratar, realmente por ahí se puede estar analizando algún jugador más, pero ya casi estamos cerrando el ciclo de refuerzos", destacó.

En el caso del verdolaga Suhander Zúñiga, la Liga no lo confirma, pero tampoco lo descarta.

De hecho, el cuerpo técnico de los rojinegros fue en varias ocasiones a verlo durante las prácticas.

"Suhander Zúñiga, como bien lo dijo Fernando en la conferencia pasada, es un muy buen jugador, pero no hay todavía nada que comunicar del jugador. En el momento en el que tengamos una noticia que dar, tal y como lo hemos hecho la semana pasada y ahora, vamos a acudir a la prensa. A nosotros como Junta Directiva nos interesa que ustedes los medios estén informados y que, por ende, informen a nuestros socios y aficionados", citó.

Por otra parte, Calderón negó que tras firmar a cinco costarricenses, lo único que queda pendiente es buscar extranjeros, pues al dejarse al brasileño Iago Soares, la Liga tiene tres plazas de foráneos disponibles.

"Tampoco estamos pensando en que tenemos que traer refuerzos del exterior o locales, estamos en un proceso de evaluación de algunas posibilidades. En la Comisión Técnica, Benito Floro ha sido claro en que los refuerzos que vienen es porque marcan diferencia, porque vienen a reforzar al club en la parte deportiva y no nos estamos enfocando en buscar adentro o afuera".

Juan Vicente Carvajal: 'Benito Floro está armando un equipo de gente joven, muy rápida'

El representante Juan Vicente Carvajal acudió a la presentación de los defensores Álvaro Aguilar y Seemore Johnson como las nuevas fichas de Alajuelense y él asegura que la Liga no se equivoca en darles una oportunidad.

"Me parece que son jugadores con grandísimas condiciones, son grandes futbolistas, además son grandes personas, a quienes les ha costado, que han hecho un gran esfuerzo. Seemore es un muchacho que estuvo acá, jovencito, desde ligas menores y que por diferentes circunstancias se fue del club", destacó.

Johnson puede desempeñar cualquier puesto de la defensa y también se desenvuelve como lateral derecho. "Es muy rápido, es muy inteligente y me parece que le va a ir muy bien", citó.

En el caso de Álvaro Aguilar, tiene fuerza, va bien arriba y sabe sacarle provecho a la potencia de su pierna izquierda, luciéndose con goles de tiro libre y de penal.

"Es un zurdo nato. Alajuela después de la salida de Porfirio (López) no había tenido un central de perfil zurdo, viene a aportarle a la Liga y estoy seguro de que incluso, dentro de poco, lo veremos ser parte del fútbol internacional".

Al consultársele a Carvajal sobre qué tipo de jugador es el más apetecido ahora que se abrió el mercado de piernas, respondió: "Para todos hay opciones, el secreto no está en las características o en la edad del jugador, sino en las condiciones, que sea bueno, el fútbol no es un tema de edad, es un tema de calidad y después, de trabajar, en buscarles las opciones a los muchachos, me parece que siempre va a haber chance en uno u otro lugar".

A su criterio, Alajuelense está contratando muchachos que tienen muy buenas condiciones.

"Además, me parece que el tema de las contrataciones aún no está cerrado y entonces eso no significa que no puedan llegar otros refuerzos, que le puedan ayudar al club. Lo que está llegando les va a ayudar muchísimo y es en un momento oportuno, porque el profesor Floro está armando un equipo de gente joven, muy rápida y él ha tenido estos meses en el país para ver lo que hay en el mercado y con su experiencia, con su conocimiento, estoy seguro de que si se inclina por ellos es porque le van a rendir".

Citó que a veces no hay que buscar muy lejos lo que se puede tener cerca.

"Lo que pasa es que el fútbol costarricense tiene muy buenos jugadores, a veces hay que empezar por casa y si tenemos jugadores acá, el tema es darles la oportunidad, ayudarles, prepararlos, mejorarlos y por eso es que cada vez hay más jugadores ticos en el extranjero", acotó.











