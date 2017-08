Alajuelense regresa a su casa con cancha de primer mundo

Dieciséis semanas después del último partido disputado en el Alejandro Morera Soto, Alajuelense regresa a su casa.

A las 11:30 a. m. de este domingo, la Liga estrenará la gramilla híbrida, 90% natural y 10% sintética, que cuenta con la misma tecnología que usa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El proceso tardó 110 días, contados desde que se quitó la cancha sintética que estaba vigente desde 2009.

Después de eso se rectificó la piedra sobre la que estaba basada la cancha artificial.

Se puso el sistema de riego, se procedió con los agregados y se extendió la malla sintética traída de Italia sobre la que se sembró el zacate natural.

A partir de ahí había que darle tiempo a que germinara la gramilla híbrida que la Liga inaugura hoy ante Santos.

Las lluvias ayudaron a que la cancha estuviera lista diez días antes de lo previsto.

Y los aguaceros que han caído en este tiempo también sirvieron para corroborar que no existe ningún problema con los drenajes del Morera Soto.

Ayer, Enio Cubillo y su equipo de trabajo tan solo afinaban los detalles sobre el corte que le hicieron al césped híbrido para su primer partido.

Llenazo. Pese a que la Liga viene de perder en Honduras el primer round contra Olimpia (2-0), en el juego de ida de los octavos de final de la Liga Concacaf, prácticamente es un hecho que el estadio estará a reventar.

El último reporte de ayer por la mañana revelaba que Alajuelense había vendido el 90% de los boletos habilitados, con una recaudación de ¢36 millones.

Las boleterías del reducto erizo se abrirán a las 8:30 a. m. y los aficionados podrán ingresar al estadio a partir de las 9 a. m.

“El departamento comercial tiene unas activaciones en el gimnasio atrás de la grada norte, con actividades para la familia, los niños, juegos, concursos. Eso estará hasta las 10:45 a. m.”, mencionó el directivo Sebastián Trigueros, el sábado.

Apenas ingresen a las gradas, los aficionados podrán ver la gramilla, ya que se decidió no ponerle un cobertor especial.

El sello especial conmemorativo de los 75 años del Morera se podrá conseguir a la par de la tienda oficial.

“La idea es que no solo lo use el equipo, sino que los aficionados puedan sellar la camiseta actual, de cualquier otra temporada, otra prenda o hasta una bandera, eso es libre, así como la ubicación. La camisa mía la sellé en el pecho, pero la de los jugadores no se pudo ahí porque viene un patrocinador para ese sector”, detalló Trigueros.

A los socios de Alajuelense se les cobrará ¢3.000 por el sello y el precio para el público en general es de ¢4.000.

“Cada socio tiene derecho de dos sellos con ese precio y debe enseñar la credencial. Quienes necesiten renovar su membresía, podrán hacerlo este domingo también”, citó.

El túnel. Aparte de inaugurar la gramilla, la Liga también innovará con el túnel inflable en forma de león para la salida de los jugadores, cuerpos técnicos y equipo arbitral.

“En Costa Rica no había un túnel así, no sé si algún club de Centroamérica tiene algo parecido, pero al menos acá es una novedad. Cuando el equipo salga a calentar, a las 10:40 a. m. se presentará el túnel y vamos a tener algo especial, con pólvora fría, que se verá bien bonito”.

Cancha con nombre. A partir de este domingo, Alajuelense bautizará diferentes partes del estadio con nombres propios.

“La idea es dedicarle cada espacio no solo a la persona en sí, sino que esa persona representa una época o un rol dentro de la historia de la Liga y vamos a empezar este domingo con el nombre de la gramilla”, indicó.

Son ocho espacios con ocho nombres definidos que se develarán a lo largo del semestre.

En el medio tiempo se le hará un reconocimiento a quienes trabajaron para que la Liga tenga en su casa la primera gramilla híbrida de América.