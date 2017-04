En la Liga tratan de no cometer errores al elegir sus refuerzos

Deportes Alajuelense no se desvela por contratar extranjeros, aunque tampoco lo descarta

Alajuela

Los fichajes en el fútbol siempre resultan una lotería y después de lo sucedido con los foráneos fichados para este Verano, en la Liga prefieren tomar precauciones y su prioridad es apostarle al mercado tico.

De las contrataciones pasadas quedó un sinsabor. El brasileño Leandro da Silva se marchó a los pocos días de estar en el país, pues el propio Benito Floro dijo que había llegado con un exceso de peso.

El delantero chileno Nino Rojas no logró ganarse un puesto en el once titular y jugó poco, por lo que la mayoría de encuentros los vio desde la banca.

Quien si actuó más fue el defensor ecuatoriano Jefferson Hurtado, pero un cúmulo de pifias en sus coberturas pusieron a la Liga en aprietos en múltiples ocasiones; fue el responsable de varios goles encajados por los erizos y generaba inseguridad atrás.

El único que se salvó fue el volante y lateral derecho Iago Soares.

El brasileño mostró indicios de que sí se adaptó, pronto aprendió español y en la cancha reflejaba crecimiento.

"Iago es un muchacho de 23 años que tiene un perfil interesante, hace un buen cierre de torneo y la valoración del cuerpo técnico es que está afinando detalles y que puede aportar mucho en el próximo campeonato", expresó el presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo.

Al abrirse la etapa de movimientos en el club, los extranjeros no son prioridad, pero tampoco están descartados.

"En el tema de extranjeros yo no estoy cerrado, pero no es algo que nos esté desvelando, si hay alguien que realmente cumpla el perfil, que podamos ir a verlo a donde esté y, estamos todos convencidos de que es alguien que puede venir a aportar, lo vamos a traer", anunció el jerarca.

Y agregó: "Si no hay nadie o no encontramos a nadie que cumpla las características, tampoco nos vamos a desesperar".

En caso de que se fiche un foráneo, la Liga tomará precauciones y se cerciorará muy bien de que efectivamente tenga condiciones para llegar al club, que sea conocido de la casa, o que al menos las referencias sean buenas y fidedignas.

A pesar de que Benito Floro comentó en varias ocasiones que le gusta trabajar con una plantilla pequeña, porque la experiencia le dice que en un escuadrón solo juegan 14 de los 18 hombres con los que cuenta, la Liga abrió algunas plazas en su primer equipo.

"Aumentamos la planilla del primer equipo de 18 a posiblemente unos 22 jugadores y eso es una recomendación del propio Benito por la posibilidad de la Concacaf".

Durante este primer torneo con Alajuelense, Floro tuvo que afrontar partidos en los que estaban ausentes los convocados a selecciones, pero también aparecieron las sanciones y las lesiones.

Según Ocampo, con la llegada de Brayan López, Din John Arias y Jake Beckford no se terminaron las contrataciones en la Liga, pero tampoco se tiene un estimado de cuántos movimientos más harán.

"Aquí no estamos casados sin son tres, si son cinco o si son siete, en realidad vamos a realizar contrataciones que permita el presupuesto que tenemos definido, que sean personas que realmente se ajustan al perfil de juego que estamos buscando y que vengan realmente a reforzar al equipo, entonces no le puedo decir un número, porque no es la forma en la que estamos trabajando".

Fernando Ocampo: 'Cuando se trae un jugador nadie puede dar garantía'

Alajuelense le tiene fe a los jóvenes y por eso es que sus primeros fichajes van en función de ese plan.

Más que figuras de renombre, lo que los rojinegros quieren es que del equipo de Benito Floro salgan piezas que se llegarán a consolidar.

En cuanto a la adquisición de López, Arias y Beckford, el jerarca manudo dijo: "Son jugadores que responden a las características del sistema de juego que el profesor Floro ha venido imponiendo en el equipo. Desde esa perspectiva estamos seguros de que serán un gran aporte".

Además, relató que la contratación de ellos responde a un proceso de análisis detallado hecho por el cuerpo técnico encabezado por Benito y que es respaldado por el coordinador de la comisión deportiva, Pablo Nassar.

"Estamos enfocados en jugadores que puedan llegar a reforzar las áreas que tanto el cuerpo técnico como la comisión han señalado que es importante que haya competencia dentro del equipo. Estos tres jugadores son del perfil que busca el club, son jugadores con muy buen dominio del balón, que encaran, con buena condición física y que se ajustan al sistema que está implementando el profesor Floro en la institución".

Ocampo destaca que ellos tienen la garra y el espíritu que busca la Liga.

"Dos de ellos con un pasado liguista (Arias y Beckford), conocen muy bien la institución y creemos que son muy buenos refuerzos".

La dirigencia y el cuerpo técnico confían en que esta vez sí acertarán con sus nuevas cartas.

"Cuando se trae un jugador nadie puede dar garantía, hemos hecho un análisis, los hemos seguido, dos de ellos no son ajenos a Liga Deportiva Alajuelense, saben lo que es estar en el equipo, tienen esa identidad y el profesor Floro les ha hecho un seguimiento en sus equipos. Son parte de una recomendación y esperamos que hagan un buen torneo".

Pronto podrían surgir más noticias en Alajuelense.

"Hay una lista de jugadores que ha recomendado la comisión deportiva con Pablo Nassar, Benito Floro y Wílmer López y se están tomando decisiones. Con algunos de los jugadores con los que hemos hablado están bastante avanzados, pero vamos a esperar", acotó Ocampo.

Alajuelense se entrena fuerte y ya están integrados Jossimar Pemberton y Esteban Marín, quienes retornaron tras cumplir sus préstamos con Liberia y Carmelita respectivamente.











