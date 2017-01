Alajuelense se estanca con solo un punto en el inicio del Verano

Fútbol Nacional

Alajuela

Alajuelense sigue perdiendo terreno con respecto a los demás clubes y eso es algo que le inquieta a los manudos.

En cuatro fechas, los erizos tan solo suman un punto y en este momento están a siete unidades del líder, que es Herediano y podría aumentarse a nueve, en caso de que Cartaginés o Santos ganen hoy.

"Lo que pasa es que el torneo apenas empieza y falta mucho", manifestó el portero de la Liga, Mauricio Vargas.

Ante el Team, Alajuelense solo hizo tres remates.

"Esto nos frustra porque somos jugadores a los que nos gusta ganar, queremos estar siempre en los primeros lugares. Somos conscientes de las cosas que estamos viviendo y vamos poco a poco", expresó el volante José Luis Cordero.

Y agregó: "Duele, porque queremos estar ahí, pero tranquilos, con los pies bien puestos sobre la tierra, porque los puntos y las alegrías van a llegar muy pronto, estamos trabajando para eso, el equipo está muy enfocado en lo que queremos".

Ahora, la Liga perdió a Kenneth Cerdas por acumulación de dos tarjetas amarillas, un hombre que había sido titular en los cuatro juegos.

"No me gusta mucho hablar de los árbitros, pero a criterio personal me parece que la primera tarjeta si fue un poco rigurosa, pero el árbitro tiene su punto de vista y hay que respetarlo", dijo Cerdas, para añadir que perderse el juego del miércoles en Pérez Zeledón es algo que le duele bastante.

"Comentaba con Luis Sequeira que con lo que nos ha costado agarrar ritmo y ahorita que veníamos en ascenso, se da la lesión de él y ahora la expulsión mía. Individualmente es doloroso por lo que cuesta ganarse el puesto y exponerlo sí, porque la competencia es grande, vendrá otro compañero y es algo que hay que afrontar", finalizó Kenneth Cerdas.











