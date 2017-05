Alajuelense extiende contrato de Patrick Pemberton hasta diciembre del 2018

Renovación motiva al arquero

Patrick Pemberton alargó su contrato con Alajuelense a diciembre del 2018, y aunque el vínculo no estaba por vencerse, pues ahora el portero goza de una mayor tranquilidad.

"Alajuelense es una institución a la que amo, también es mi familia, soy manudo hasta la muerte y me satisface mucho saber que la institución está contenta por mi trabajo", manifestó Pemberton a través de la oficina de prensa de la Liga.

El arquero está muy optimista con lo que viene, porque sabe que está cerca de romper una marca.

Pemberton se encuentra a 15 juegos de convertirse en el guardameta con más juegos defendiendo los colores rojinegros en Primera División.

El récord lo ostenta Alejandro González con 315 partidos, cifra que implantó el 23 de setiembre de 1990.

"Nunca quise ser un jugador más del montón, quería que mi nombre fuera recordado por la afición y siento que lo he hecho, poder romper ese récord no lo hace cualquiera y me siento muy contento de poder ser el portero con más partidos en la institución", apuntó Patrick.

Desde su regreso al equipo en el 2005 tras una temporada a préstamo con Carmelita, él consiguió cinco títulos nacionales y protagonismo en la Selección Nacional, ingresando en la nómina que viajó a la Copa del Mundo Brasil 2014.

Sus llamados a la Tricolor son constantes y tiene muchos anhelos de seguir haciendo historia.

Pemberton le aporta seguridad a la Liga entre los tres tubos y es un ejemplo a seguir para sus colegas Mauricio Vargas, Adonis Pineda y Miguel Andrés Ajú.

El guardameta es muy regular y con el paso de los años se llegó a convertir en uno de los líderes que tiene el León.

En este Verano actuó en 17 de los 22 partidos que jugó Alajuelense y sumó 1.608 minutos.

Al igual que sus compañeros, se entrenará hasta el 18 de mayo y luego se irá a vacaciones.

La pretemporada de Alajuelense comenzará oficialmente el 12 de junio.

Aparte de renovar a Pemberton, Alajuelense gestiona extenderle el contrato a Bryan Jiménez.

Los manudos ficharon a los volantes Brayan López, Din John Arias y Jake Beckford, así como a los defensas Álvaro Aguilar y Seemore Johnson.

En cuanto a bajas, la Liga primero despidió al ecuatoriano Jefferson Hurtado y al chileno Nino Rojas.

Luego llegó a un finiquito con Jossimar Pemberton, Steve Garita y Francisco Rodríguez.

Aún faltan algunos movimientos en la nómina para la próxima temporada, en la que los erizos retornan a la competencia internacional porque en agosto jugarán la Concacaf.

Benito Floro está interesado en fichar a un defensor canadiense y queda pendiente definir quiénes irán a préstamo, pues el estratega quiere una planilla de 22 hombres.











