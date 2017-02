Alajuelense le quita todo el caucho a su cancha para jugar mejor en el Morera Soto

Nueva estrategia de Benito Floro

El entrenador de la Liga también pidió que desde la entrada principal del estadio no se pueda ver hacia la cancha, porque no quiere que nadie observe las prácticas

Alajuelense se jugará todas sus cartas en el Estadio Alejandro Morera Soto para buscar esa anhelada clasificación que no es imposible, pero que sí se torna complicada.

Benito Floro pensó en una nueva estrategia que le ayude a su equipo a ganar los partidos en casa y por eso es que ordenó que se le quitara todo el caucho a la cancha sintética del reducto erizo.

Desde hace dos días se trabaja en eso y antes de que comenzara la práctica vespertina de la Liga, los personeros de mantenimiento de Alajuelense aún pasaban las máquinas por el césped y ahí tenían los sacos llenos de caucho.

"Por ahí la bola correrá un poco menos a la hora de picar, son cosas que queremos prevenir, porque también en los pases la bola pica de manera en la que hace que uno caiga en algún error o algo así y son cosas que queremos prevenir", destacó el lateral derecho José Andrés Salvatierra.

Según él, este procedimiento les genera más confianza en lo que hacen.

"Sabemos que venimos haciendo un buen fútbol y por ahí tal vez cosas así nos dificulten a la hora de recibir equipos acá en casa", opinó el carrilero.

Mientras que el volante José Luis Cordero reseñó: "Todavía no hemos practicado con la cancha sin el caucho que le quitaron, pero creo que va a ser aún muchísimo mejor porque el tener tanto caucho hace que la cancha se torne un poco dura y golpee más, vamos a ver en este entrenamiento cómo nos vamos a sentir, pero va a ser mejor para nosotros".

El caucho sirve para que las canchas sintéticas se vean acolchonadas y es parte del mantenimiento que se les da, porque permite que el pelo del césped artificial se mantenga siempre erguido.

Aparte de eso, Floro también giró la instrucción de tapar aún más las prácticas.

En lo que va de este Verano, los medios de comunicación solo pudieron observar el trabajo de la Liga por espacio de 15 minutos el pasado 20 de febrero y fue mientras el equipo iniciaba el calentamiento, al ser las 5 p. m.

Y de momento, no se verá nada más, porque incluso el estratega pidió que se colocara algún tipo de protección para que desde la entrada principal del estadio no se pueda ver nada hacia la cancha.

"No es tanto aislarnos, con otros entrenadores también hemos tenido eso de que un día antes del partido se hace a puerta cerrada y es normal, por jugadas de balón parado y ciertas ideas que él quiere implantar para el partido de este miércoles, es parte de la estrategia que puede tener cualquier cuerpo técnico", apuntó Salvatierra.

Mientras que Cordero opinó que cada técnico tiene su estilo.

"En este caso nuestro entrenador decidió que no quiere ver a nadie cerca de los entrenamientos, se tiene que respetar y se le entiende, porque se están manejando cosas importantísimas y en esto del fútbol no hay nada escondido, no hay nada, él es muy cuidadoso con eso".

Floro también es quisquilloso con sus alineaciones y es hasta muy cerca de cada juego cuando le dice a sus pupilos quiénes son los que saldrán como titulares.

"Son cosas de él, hay que respetarlas, hay entrenadores que dan la alineación tres o cuatro días antes y en este caso es lo contrario, pero nos hemos adaptado al estilo de él y hemos acatado las órdenes", indicó Cordero.

Alajuelense recibirá este miércoles a Limón, a las 8 p. m., en un partido de contrastes, porque los caribeños son los líderes del Verano, con 23 puntos y Alajuelense es antepenúltimo, con 13 unidades.











