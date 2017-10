Wílmer López: 'Algunos jugadores no se han dado cuenta de que están en la Liga'

Alajuela

El técnico rojinegro considera que es hora de tomar medidas con algunos jugadores. Señala que hacen buenos partidos ante Saprissa y Herediano, pero se relajan y menosprecian a equipos como Carmelita y Guadalupe.

Por primera vez, Wílmer López dejó ver su molestia con los suyos, con una actitud muy distinta de aquellos que derrotaron a Saprissa —en el primer partido bajo su mando— y que dieron pelea ante Herediano con un hombre menos —tan solo 72 horas antes—.

—Cuatro partidos perdiendo. ¿Tiene mucho trabajo por delante en la parte anímica y en lo táctico?

—Los cuatro partidos perdidos no los esconde nadie. Nadie quiere, imagina ni desea perder cuatro partidos. Si supiéramos cuál es la situación la hubiéramos atacado. Les dije que no quería oir a ninguno a hablando. Uno dice una cosa; otro, otra. Todos estamos metidos en este enredo.

¿Lo táctico? Es el mismo sistema que en partidos anteriores nos ha dado frutos. Los cambios generaron más peligro. Y cuando más estábamos llegando, una buena jugada de ellos genera el gol. Guadalupe nos contragolpeó bastante bien. Con remates de media distancia tuvieron opociones y en la de gol, llegaron más cerca.

La mayoría de jugadores en la planilla han jugado. Es hora de tomar medidadas. No puede ser que un partido se juegue bien y otro no. El futbolista profesional tiene que ser estable. No puede ser que cuando es a estadio lleno me luzco, pero cuando es ante un rival que no es de los grandes, me relajo, me desentiendo y no hago lo que hice. Tenemos que ir tomando medidas.

—¿Esas medidas deben tomarse contra Saprissa?

—Contra Saprissa son de los que menos miedo me da. Estos jugadores son de esos partidos. Ojalá jugáramos todos los partidos como lo hacemos contra Herediano y Saprissa. No sé si llamarlo menosprecio con respecto a los otros equipos.

—¿Ya deben tomarse las medidas?

—No podemos seguir esperando a que venga otro partido. Tenemos que tomar medidas ya. Son muy pocos los equipos que han perdido cuatro partidos seguidos. Hay que tomar decisiones fuertes y hacerle ver al equipo que no son intocables. Hay jugadores que si se ganan, juegan; si se pierde, juegan.

—Con la calidad de planilla que tiene, ¿para qué está la Liga? ¿Para pelear el campeonato, para clasificar, para estar en media tabla?

—Está para jugar bien contra Saprissa y Heredia, pero cuando no es Saprissa y Herediano, no. Cuando jugamos a estadio lleno, los jugadores juegan muy bien. Y cuando el clima no es el que uno quisiera, vienen las complicaciones. No sé si ven a un rival y piensan que se va a ganar solo porque es la Liga y cuando nos damos cuenta estamos metidos en el enredo en que estamos.

—¿Qué balance hace después de haber tenido un inicio muy bueno, con triunfo contra Saprissa, y estar ahora con cuatro derrotas seguidas?

—El sistema que usé contra Guadalupe es el mismo que usé contra Saprissa en el primer partido. Cómo jugamos uno muy dinámico, con buena actitud y se ganó. ¿Por qué ahora no? Como no era Saprissa el que estaba en frente. Si me hubieran preguntado al inicio cuánto partidos creía que iba a estar invicto, le digo menos de los que logramos (siete). Y si me hubiera preguntado cuántos partidos pensaba que iba a perder seguidos, le habría dicho menos de los que llevamos.

Lo que necesita la Liga es un equipo que proponga, que ataque, que no menosprecie al rival. No está faltando mucha honestidad. No es quitarle méritos al rival, pero cuando usted pone en la balanza y pierde cómo en Heredia, con muy buena actitud, usted lo digiere. Pero cuando usted menosprecia al rival... Uno como entrenador no sabe qué parte mental atacar.

—Los técnicos viven de resultados. ¿Cómo asume eso?

—Estoy clarísimo. Se vive de resultados. No voy a decir que no tengo culpa. Todo el cuerpo técnico la tiene. Todos los jugadores tienen culpa. Ahí estamos metidos todos en el saco. Nadie se puede excluir. Uno sabe bien que si los resultados no se dan, es más fácil quitar al entrenador y mantener el grupo, pero ya va siendo hora de tomar medidas con los jugadores. No estoy diciendo de quitar jugadores. Pero sí tomar medidas para que los jugadores se den cuentan que no son indispensables, que no son titulares indiscutibles.

—Un aficionado gritó: ¡fuera Wílmer! La gente lo respetan a usted, pero, ¿qué le hace sentir eso?

—Yo me veo como el entrenador, no como la figura que fue futbolista. Si yo fuera aficionado estaría en la misma posición. Perder cuatro partidos seguidos es desesperante. Al aficionado lo entiendo muy bien, pero muy bien. Son cuatro años de no ganar. El aficionado está reclamando no solo estos cuatro partidos, sino esos cuatro años de no ser campeones. El aficionado ya está sediento. La Liga y el aficionado necesitan salir campeones, así esté yo o cualquier otro entrenador. Uno sabe que si la situación marcha así, se van a meter con el entrenador. No me hago el disimulado. El aficionado reclama con derecho.

—También hay afición que dice que usted no puede hacer magia con lo que tiene. Cuando usted asume el equipo ya estaba hecho. ¿Usted cree que hay jugadores que no deberían estar en la Liga?

—Hay jugadores a los que se le ha dado la oportunidad y no la han aporvechado. Hay jugadores que están en Liga y no se han dado cuenta que están Liga. Jugadores que llegaron y jugadores que tienen tiempo de estar y no se han dado cuenta de que están en la Liga. Y creen que como reciben el salario mes a mes y es el equipo con más aficionados en este torneo... La Liga no es eso. La Liga es un equipo que tiene que ser protagonista y estar en los primeros lugares. Un equipo que marque la pauta, propones y jugar contra Heredia y Saprissa, contra el Carmen y Guadalupe, contra quien sea. No digo solo jugadores que vienen llegando, porque sería un crimen meterlos solo a ellos; hablo en general de todos... No se han dado cuenta, se les ha olvidado que están en Liga Deportiva Alajuelense.