Wílmer López garantiza un Alajuelense diferente 'en todo'

Alajuela

Las palabras de Wílmer López no se las lleva el viento.

Después de que el martes pasado dijo que era hora de tomar medidas, tras las tercera derrota en fila del club, el Pato está decidio a presentar cambios en su formación y por eso afirma que se verá una Liga "diferente en todo" en el clásico.

"Los jugadores tienen que estar claros en que cualquier cosa buena que hagamos no nos van a aplaudir, más bien nos van a silbar, que cualquier jugada en la que nos equivoquemos va a ser una silbada tremenda. En eso el jugador tiene que ir duro de la cabeza, en el sentido de saber que no puede esperar que haya algo motivante del aficionado, porque no va a ser el aficionado nuestro", afirmó.

—Luego de lo fuerte que fue en la conferencia tras el partido contra Guadalupe y sabiendo que usted no da la alineación hasta el día previo, ¿se verá una Liga con cambios fuertes en hombres, en actitud?

—Va a ser una Liga diferente en todo, desde ciertos hombres que tal vez no van a aparecer, otros que inclusive ni en banca vayan, pero lo principal es que esta Liga se verá con deseos, con ganas, con coraje, con lucha y que va a ir a pelear por los tres puntos porque sea quien sea el jugador que esté dentro del terreno de juego este domingo saben de la responsabilidad, la necesidad y la obligación que tiene el equipo de ganar.

Es un buen momento para agarrar este partido, para agarrar este clásico como un trampolín ya de impulso para lo que resta del campeonato.

—Para el clásico anterior todo se le dio muy rápido y casi no pudo preparar el equipo ¿Cómo lo vive ahora? ¿Han sido noches y días complicadas?

—Noches complicadas he tenido partidos atrás por los resultados que hemos obtenido y por la forma en que ha jugado el equipo.

El martes y el miércoles fueron noches difíciles de descanso por estar pensando, no en lo que viene, sino en lo que estábamos pensando, en lo que estábamos metidos y los resultados que venimos sacando y la forma en que los sacamos por falta de entrega, por falta de actitud, por falta de muchas cosas.

De aquí en adelante, ahora que uno está más metido, más concentrado en lo que es el clásico, estoy seguro de que voy a descansar muy bien porque tengo la certeza, tengo la seguridad y así me lo han demostrado los jugadores de que estos son partidos para los que ellos quieren y desean estar.

El resultado puede ser hasta cierto punto circunstancial, ya en el desarrollo del juego, pero que vamos a ver a una Liga con una gran actitud, con una gran disposición, con entrega, de eso no me cabe ninguna duda, sea quien sea.

Los jugadores que estén dentro del terreno de juego, vinieran jugando o no vinieran jugando, que terminaran jugando el partido pasado o que no estuvieran ni en banca, el que esté, estoy seguro de que va a ser un partido con mucha entrega y mucha disposición de parte de los que vayan a estar en el terreno de juego.

—¿Cómo notó el día después tras sus palabras? ¿Caló en los jugadores?

—Sinceramente se lo digo, uno siente que en algunos jugadores repercute, pero en otros, uno les ve el accionar, la actitud y no pasa nada. Tal vez no le dan valor o el peso a las declaraciones que uno dio y entonces ahí es donde van mostrando que es complicada la situación.

Yo le digo, en general, casi que en el 100% de los jugadores las declaraciones que yo di han pesado, las han sentido y se ha visto en el accionar de estos días, en los entrenamientos que hemos tenido, miércoles, el jueves principalmente y este viernes.

Se ha visto una gran disposición y una gran actitud; ahora, la gran duda para uno es que si es por las declaraciones que uno dio que ha habido ese cambio o simple y sencillamente por el rival que tenemos al frente el fin de semana.

Porque el hecho de que tengamos al frente a Saprissa el fin de semana y el ambiente que habrá, hubiéramos ganado o perdido el partido anterior, el ambiente que estamos viviendo en estos días previos es lo que yo esperaba por el rival que vamos a tener.

Siempre lo he dicho, contra Saprissa y contra Heredia estos jugadores van al 100%, sea quien sea el que esté adentro de la cancha, el problema para uno es después de que pasan los partidos contra Heredia y Saprissa, que vienen rivales no tradicionales y por ahí el jugador vuelve con la mentalidad, con la actitud y con la disposición anterior que no es la más adecuada.

—Hernán Medford habló de que hay jugadores y técnicos perseguidos por el arbitraje y dijo que Jonathan McDonald es perseguido por el arbitraje, que es claro y evidente. ¿Le sorprende esto previo a un clásico?

—Yo siempre he pensado y he creído que los árbitros de Costa Rica no le tienen mala fe a ningún equipo y siento que mucho menos debería ser hacia un jugador. A veces uno nota ciertas injusticias en algunos encuentros y hablo directamente del caso de McDonald.

Le dan patadas, lo golpean por detrás y es una y es otra y es otra y por ahí pitan falta, pero cuando le dan cuatro, cinco o seis patadas, seis entradas por detrás fuertes a McDonald y por ahí no hay ninguna situación del árbitro de por lo menos llamar la atención a quien lo hace, o sacar la tarjeta amarilla es donde uno empieza a verlo.

McDonald pide la justicia, pide que se le proteja, pide que él necesita también como jugador saber que puede ir, pivotear, sostener la pelota y que no en todos los tiros le van a hacer falta y que cada vez que quiere hacerlo hay un falta sobre su persona y que ahí lo van limitando poco a poco.

Entonces, ya un jugador, un rival que le haga a McDonald dos o tres veces la misma entrada y el árbitro no tome decisiones ni cartas sobre el asunto. Ahí es donde va sacándolo de sus casillas y como le digo, eso es porque él se siente limitado.

No es lo mismo que te estén frenando constantemente el juego, a que usted pueda ir a recibir y jugar, porque ahí usted puede agarrar más confianza, más calidad y más condiciones mientras transcurre el partido, pero cuando hay tanto corte es cuando lo van limitando.

Yo siento que por ahí si es una situación en la que los mismos entrenadores, los mismos rivales sienten y ven como el caso de Medford que habló del caso de McDonald y si hasta gente de la acera del frente lo notan, con más razón lo siente y lo percibe uno que está al frente del equipo.

-- ¿Cómo se prepara un juego ante una defensa tan débil como la de Saprissa?

Débil no creo yo, Saprissa tiene una defensa bastante sólida, con jugadores de mucha experiencia. El hecho de que no vayan a tener a (Julio) Cascante, que ha sido un baluarte en la defensa de ellos, aportando goles y todo pues no creo que dependa única y exclusivamente de un jugador en su zona defensiva.

Tienen jugadores con los cuales rellenar ese campo, ese espacio y pues Saprissa merece respeto en todas sus líneas.

Por algo está detrás de Heredia que es el líder general, por algo Saprissa en los últimos torneos siempre ha estado peleando en los primeros lugares y yo creo que tenemos que darle su lugar a sea quien sea que vaya a aparecer en esa zona.

—Conociendo el respeto hacia los árbitros, pero ahora que habló del caso de McDonald y tras conocer ese informe arbitral, ¿usted cree que el reclamo de Jonathan el sábado pasado fue lo suficientemente fuerte como para ser expulsado?

—Uno podría no solo hablar del caso de McDonald, acabamos de ver una situación en Grecia con Michael Barrantes, de que discute e intercambia palabras con el jugador contrario y el árbitro viene y le saca las amarillas y lo terminan expulsando, entonces los árbitros a veces están siendo muy drásticos.

En el caso de McDonald, a él le hacen falta, él pide que se busque parar la situación porque era falta tras falta tras falta que se estaba cometiendo y un equipo no puede estar así, que le corten y le corten el avance.

Un equipo busca a veces un juego fluido, un juego de dinámica, un juego de velocidad y cuando el rival te frena y te frena en ese sentido, llega cierto punto en el que uno como jugador se nubla y pide justicia en ese sentido y yo siento que por ahí lo hizo McDonald.

No lo hizo de mala forma, no lo hizo con malas palabras porque se ve donde gesticula que no es ninguna mala palabra ni lo está increpando de forma fea al árbitro.

Solo el árbitro sabrá qué tono de voz usó McDonald, si le gritó muy duro, si le gritó de alguna forma complicada y toma la decisión de sacarle la doble amarilla.

Ya McDonald está claro, hemos hablado bastante con él, le hemos dicho que él sabe que no puede darse el taco o el lujo de estar reclamando y pidiendo, que le deje eso a otros porque lo vemos que por la más mínima cosa que haga a él le sacan amarilla y entonces yo creo que por ahí si nos quieren minimizar un poco el accionar de McDonald.

Ya hemos hablado con McDonald, con los árbitros no podemos hablar, no les podemos decir que le tengan consideración ni nada, pero sí decirle a McDonald que no se meta con ellos.

—Muchos hablan que en el fútbol los jóvenes ganan partidos, pero que los líderes o los de experiencia ganan títulos o juegos importantes y determinantes. ¿Volverá Pablo Gabas a una convocatoria?

—Le voy a adelantar uno de los 18 que va a estar en el partido contra Saprissa y es Pablo Gabas, de los 18 ya hay uno y Gabas si va a estar en la convocatoria.

Que sea titular o que sea banca sí me lo reservo, pero estará en la convocatoria para este encuentro contra Saprissa, por todo lo que se señala.

Gabas es un jugador que tiene mucha experiencia, que tiene mucho recorrido, un jugador importante que si es titular nos puede aportar mucho y si fuera un relevo, dependiendo de las circunstancias, vayamos ganando, es un jugador que nos da manejo y tenencia de la pelota.

Y si vamos con un marcador que no es el que nos beneficie, contamos con él porque tiene buen remate, tiene presencia en el área, tiene gol y es un jugador que lo vamos a tener presente para el domingo.

—¿A estas alturas del campeonato, hay posibilidades para sorprender en algo?

—Yo creo que sorpresas no hay, si hay un jugador de Saprissa que juegue contra nosotros y que no ha venido jugando regularmente, ya jugó en algún partido.

Cualquier jugador que yo vaya a usar ya jugó.

Uno sabe la planilla que tiene Saprissa y como que decir que va a aparecer un jugador de la noche a la mañana con características diferentes, que uno ni se imaginaba, yo creo que es difícil, porque eso es complicado.

Yo siento y pienso que no habrá ninguna sorpresa muy grande que impresione a uno o a otro.