Wílmer López, técnico de Alajuelense: 'Los jugadores lo saben, cada vez habrá menos rotación'

Alajuela

En Alajuelense no hubo tiempo para lamentos.

Después de la derrota del miércoles ante Santos en Guápiles (2-1), los rojinegros reciben este sábado a las 7 p. m. a Carmelita y según Wílmer López, su equipo está obligado a ganar.

La Liga recupera a los seleccionados Patrick Pemberton, José Andrés Salvatierra y Kenner Gutiérrez, quien ya purgó la sanción que arrastraba tras la expulsión en Limón.

Además, Alajuelense cuenta con Yuaicell Wright, tras ser dado de alta de una lesión.

En vista de lo apretada que está la tabla y que hay varios equipos peleando un cupo para la cuadrangular, el Pato tomó una decisión que ya se la comunicó a sus hombres.

Después de adoptar una política de darle oportunidad a cada integrante de la nómina, fomentando la motivación de entregarlo todo en las prácticas y jugar, López apostará por consolidar un once que afronte lo que resta de la primera fase.

Eso lo contó a raíz de una pregunta formulada por La Nación, que le consultó sobre la delantera, porque en lo que va de su era al frente de la Liga, Jonathan McDonald ha tenido múltiples compañeros de ataque.

-- Dicen que de las derrotas se aprende, ¿qué aprendió Alajuelense tras perder el miércoles en Guápiles?

Aprendimos a no menospreciar a ningún rival, no es que lo hicimos, no menospreciamos a Santos, pero uno va pensando en que van a jugar algunos futbolistas del equipo rival y tal vez inconscientemente cuando usted ve que no está uno, otro u otro, usted puede creer que la cosa no va a ser tan difícil ni tan complicada como creíamos o esperábamos. Eso nos quedó de experiencia ante Santos".

"Tenía contemplado que jugaran unos cuatro futbolistas de los más pesados, de los de más experiencia de Santos, y no estuvieron y tal vez inconscientemente en la cabeza del jugador pasa que la cosa no iba a ser tan difícil y por ahí usted no se exige al máximo a como lo haría si tuviera a esos otros rivales".

"Yo creo que esa es una de las cosas que más aprendizaje nos dejó ese partido".

-- Cuando Patrick Pemberton no juega, la Liga no saca buenos resultados. ¿Usted puede explicar esa confianza de más que le da él?

Aquí hay que saber diferenciar, la experiencia que tiene Patrick, los años que tiene en fútbol, los años que tiene en vida y aventaja en mucho a Mauricio (Vargas), que es el que le seguiría en edad, y ni qué hablar de Adonis (Pineda) que apenas tiene 20 años.

"En edad los aventaja mucho, en experiencia los aventaja mucho, en ser un portero consolidado ni qué decir y eso se va adquiriendo conforme pasan los años, conforme van jugando".

"Entre Adonis y Mauricio lo que han jugado en Primera División, contando los partidos de los dos, no llegan ni a 15, imagínese, y yo creo que 15 partidos juega Patrick sobrado en un torneo corto".

"Si se suma todo el tiempo que él tiene de jugar, lleva muchísima ventaja y eso le da más seguridad y más tranquilidad al equipo cuando se cuenta con la experiencia y el rodaje de un portero como Patrick. Adonis y Mauricio son muy buenos porteros, tienen un gran futuro, son muy jóvenes, pero les hace falta ese recorrido que ya tiene ganado Patrick".

"Hay que recordar que Pemberton llegó a Alajuelense desde los 18 años y empezó a consolidarse hasta los 28 o 29 años, así que tuvo que llevar un proceso de maduración y de formación durante bastante tiempo y podemos estar hablando de que eso es lo que van a tener tanto Adonis como Mauricio".

-- ¿Qué juego espera este sábado, Carmelita está urgido de puntos y la Liga también necesita puntuar por lo apretada que está la tabla en cuanto a la zona de clasificación?

Eso es lo que hace bonito el partido. Carmelita es un equipo que está en una posición incómoda, difícil, pero yo he visto partidos de ellos y sinceramente le digo que los han perdido y no merecían perder, han tenido partidos en los que han jugado muy bien, han tenido opciones de gol en muchos de los encuentros que han perdido.

"Por situaciones no han anotado y al final les ha costado caro, no es un equipo fácil, no es que por la posición en la que está vayamos a pensar en que le vamos a ganar fácilmente".

"Va a ser difícil el partido por todo lo que encierra, por la posición en la que está Carmelita, por la urgencia de puntuar más la situación nuestra que estamos metidos entre el tercer y el cuarto lugar peleando con dos equipos más".

"Hay dos posiciones como para cinco equipos que estamos peleando fuertemente y que lo que nos distancia son uno o dos puntos entre nosotros y eso hace que no se pueda dormir el equipo, que no se pueda pestañear porque si no viene el otro y te madruga".

"Entonces, este sábado tenemos la obligación y la necesidad de puntuar de a tres".

-- ¿Usted considera que hay algún equipo que puede quitarle el primer lugar a Herediano?

Está difícil, sinceramente se lo digo. Habrá partidos en los que Herediano tal vez no va a ganar porque los rivales tienen sus argumentos.

"Puede que aparezca por ahí la derrota para Heredia en los partidos que faltan, pero que le demos caza alguno de los que venimos detrás, está difícil porque Heredia lleva una ventaja bastante alta, tiene una muy buena planilla, está muy motivado el equipo".

"Por ahí perderán puntos, podrán perder algún partido, pero como que alcance para que le demos caza está un poco difícil".

-- En ataque se ha visto que prácticamente todos los delanteros han tenido chance de hacer mancuerna con Jonathan McDonald. ¿Eso es así porque quiere darles la oportunidad a todos o es que no ha encontrado al idóneo que haga química con él?

Todos han tenido la oportunidad de jugar de titulares. El único que no lo ha hecho es Jamille (Boatswain), ha jugado de cambio las dos o tres veces conmigo, es el único que no ha tenido la oportunidad de jugar de titular.

"Han estado Harry Rojas, Bryan Jiménez, Brayan López y Yuaicell Wright es el que ha tenido más la oportunidad de ser titular junto con McDonald porque ellos venían entendiéndose muy bien, estaban jugando bien, pero llegó la lesión de Wright que lo sacó por los últimos tres partidos. Él ya está en condiciones y es una opción más".

"Yo creo que los muchachos que han jugado lo han tratado de hacer de la mejor forma y porque perdimos el partido anterior no quiere decir que no vayan a tener la oportunidad o a tener a equis jugador nada más y va a ser inamovible".

"Yo creo que es parte de lo que uno está buscando. Todavía nos quedan partidos de esta segunda vuelta en la primera fase y poco a poco se va a reducir la rotación que se ha tenido".

"Lo hemos hablado muy claro, ya los jugadores lo saben, cada vez habrá menos rotación".

"Lo importante es que en el momento en el que por A o por B tengan la oportunidad, deben aprovecharla, hacer lo mejor, dar lo mejor de sí y tratar de dejar una buena imagen para que al final, cuando uno tome un once más fijo, ellos estén metidos ahí".

-- Siempre dijo que el invicto no representaba nada para usted. ¿Considera que eso baja el ánimo del equipo o cree que los hace conscientes de que no pueden relajarse?

La derrota llega en un buen momento y ante un buen rival. Yo creo que eso es algo que de lo negativo hay que sacar lo positivo, porque llega en un momento en el que podemos reaccionar y ver que no estábamos tan bien como podíamos pensar o creer.

"Es un balde de agua fría que nos despierta, nos espabila para saber que la situación de la clasificación está dura, está difícil y cada equipo viene a luchar por sus intereses y entonces vamos a tener que estar muy espabilados, muy atentos, muy concentrados en los partidos que vienen porque la lucha está bastante fuerte contra los rivales".

"La pérdida llegó en buena hora".

"Lo del invicto era algo que no me desvelaba, en ningún momento pensaba en eso y yo sentía que cada vez estaba más cerca el perder y de perder, pues podemos volver a perder otra vez en cualquier momento, porque la situación del torneo se presta para que conforme se vaya cerrando la primera fase, se complique más".

"Todo el mundo empieza a pelear por situaciones que cada uno tiene que luchar, unos por clasificar, otros por la situación del no descenso, otros por buscar la punta".

"Eso es lo que hace que tengamos que estar muy despiertos en lo que falta del campeonato".

-- ¿Qué es lo que aporta Jonathan McDonald que es el único futbolista de la Liga que ha jugado todos los minutos de este torneo?

McDonald es uno de los jugadores de más peso del equipo, uno de los jugadores que más experiencia tiene y yo creo que ha sido un líder muy positivo para el grupo. Ha tomado una batuta de líder muy bien.

"Sinceramente se lo digo, yo he sentido un cambio muy grande en él, un jugador que ahora es un compañero, antes tal vez pensaba más en su posición, en su persona".

"Últimamente yo lo he visto que ha estado pensando mucho a nivel de grupo, a nivel de equipo y uno lo ve constantemente hablando con todos, dando consejos, orientando a los jóvenes, dándoles algunas guías y yo creo que eso él ha sabido asimilarlo muy bien, sabiendo la responsabilidad y la obligación que él tiene ante la institución, de ser un líder para los jóvenes que yo creo que eso es lo que ha hecho que en el caso mío lo tenga ahí siendo un referente del equipo".

-- ¿Cómo analiza el que Patrick Pemberton recibiera un gol fantasma?

(Ríe...) Es una situación difícil, porque saber que usted estuvo en un partido y perdió con un gol que no existió deja ese sinsabor de que cómo voy a perder cuando no me metieron el gol, es un sinsabor feo, de que por más que usted no quiera aceptar que perdió, perdió.

"El gol no existió y es difícil, pero después de eso, Patrick, Kenner Gutiérrez y José Salvatierra fueron tres personas que en lo que ha sido todo el proceso de la eliminatoria, han dado su aporte muy grande a la Selección y tuvieron la oportunidad de jugar en Panamá y lo hicieron bastante bien".

"Son tres futbolistas que van a luchar por mantenerse en Liga Deportiva Alajuelense jugando en buena condición, en buena forma para mantenerse en esa lista final para ir al Mundial".